加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

以色列空襲葉門港口 威脅攻擊青年運動叛軍領袖

2025/5/17 03:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社葉門荷台達16日綜合外電報導）葉門叛軍青年運動（Huthi）近日一再發射飛彈襲擊以色列，以軍今天空襲青年運動占據的兩個港口，並威脅將鎖定叛軍領袖發動攻擊。

法新社報導，美國在英國支持下增強對青年運動控制區域的空襲後，這個由伊朗在背後撐腰的激進團體，本月稍早同意停止攻擊紅海（Red Sea）航行船隻。

儘管青年運動同意暫停攻擊紅海船隻，但仍矢言持續攻擊以色列，本週已對以色列發射3枚飛彈，引發當地多個城市響起空襲警報。

以軍證實攻擊青年運動占據的兩個港口，稱此舉是瓦解恐怖分子基礎設施之所在。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告青年運動領導者，在今天空襲之後，未來還會有更多的攻擊。

google news透過 Google News追蹤中央社

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也警告青年運動領導者，如果持續發射飛彈攻擊以色列，他們將面臨哈瑪斯（Hamas）領導者在加薩（Gaza）遭以色列殺害的相同命運。

卡茲還說：「我們將追捕並剷除青年運動領導人胡提（Abd al-Malek al-Huthi）。」（譯者：徐睿承/核稿：屈享平）1140517

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：