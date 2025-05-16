誠品南西店年吸800萬人 營收居全台據點第2大

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（中央社記者江明晏台北16日電）誠品表示，南西店去年9月啟動大規模改裝，加上中山商圈快速發展，該店首季業績年增10%，全年人流近800萬人次，營收規模排名誠品全台據點第2，目前外國觀光客占比也從疫情前的1成攀升至3成。

誠品生活南西連續7年舉辦的「夢幻甜點店」活動今天登場，過去6年全台有逾百家甜點名店參與，2024年業績是2019年的6倍，累計創造逾新台幣千萬元的業績。

誠品南西店自去年9月大規模改裝以來，業績與人流表現亮眼，今年首季業績較去年同期成長約10%，以逾5000坪的營業面積，穩居全台誠品營收第2，僅次於1.9萬坪的誠品生活新店，並超越規模更大的誠品松菸店。

誠品表示，南西店全年人流近800萬人次，比開幕首年成長20%，去年改裝聚焦品牌升級與業種調整，引進多個台灣首店品牌，涵蓋香氛、服飾等領域，提升整體商場差異化與獨特性，也成為吸引國內外品牌進駐的重要關鍵。

誠品觀察，南西店消費者結構以年輕女性為主，男女比例約2比8，主力年齡層為25至34歲，會員占比達6成。

誠品指出，南西店高度成長，反映改裝策略奏效，以及中山商圈的快速發展，現有百貨僅3家，線形公園1號出口即將啟用，預期將進一步帶動人流與商圈延伸，南西店既主動接洽話題新品牌，也吸引眾多品牌主動洽談合作，快閃店1樓檔期已排滿至年底。

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此外，疫情後外國觀光客回流，誠品指出，南西店外國觀光客占比由疫情前的1成攀升至3成，其中以日本、香港、新加坡與馬來西亞旅客為主，與信義、西門等商圈相比，中山地區更受到東南亞、日本、香港旅客青睞，強化南西店在北市觀光零售版圖中的戰略地位。

疫情後消費行為回歸常態，零售業普遍受到國人赴海外旅遊消費排擠，誠品表示，松菸店強調融合誠品各項元素的完整體驗，信義區百貨競爭則漸趨白熱化，南西店持續優化品牌組合、強化活動經營與消費者連結突圍，居於台北零售戰場核心地位。（編輯：林家嫻）1140516