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台灣文學作品參展布拉格國際書展 遭中方施壓撤國旗

2025/5/16 20:22（5/16 21:27 更新）
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布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社在現場展示多部台灣文學作品。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社在現場展示多部台灣文學作品。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
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（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）多年來譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社參展布拉格國際書展，傳出中國向書展主辦方施壓，除了要求將書展網站欄位名稱從「國家」改成「國家與地區」，也向主辦方要求捷克麋鹿出版社的攤位撤國旗。

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）第4度參展。中國出版社也在現場設攤，是中方近4年來首度參展。

據了解，中國在書展前就向主辦方指出，台灣非主權國家而是地區，因此要求將布拉格國際書展網站上可搜尋各國攤位的欄位名稱，從「國家」（Countries）改成「國家與地區」（Countries and regions）。主辦方已向中央社記者證實確有此事。

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此外，中方還要求捷克麋鹿出版社的攤位撤下國旗。捷克麋鹿出版社的台灣分公司、麋鹿多媒體總編輯江子瑄告訴中央社記者，不希望台灣的主權被矮化，因此15日將國旗擺放在攤位。然而，中方寫信要求主辦方，把出版社攤位的國旗撤掉，此消息由主辦方轉達，但主辦方並無要求麋鹿要撤國旗。麋鹿則表示，不會撤下攤位上的國旗。

捷克麋鹿出版社是2014年由捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Rízek）成立，2017年成立台灣分公司麋鹿多媒體，多年來專注將台灣文學翻譯成捷克文並出版，作品包括劉克襄的「小鼯鼠的看法」（Očima malé poletuchy）、楊牧的「奇萊前書」（Vzpomínky na horu Čchi-laj）、吳明益的「複眼人」（Muž s fasetovýma očima）、紀大偉的「膜」（Membrány），以及童偉格的「西北雨」（Letní deště），展現台灣文學的多元風貌。（編輯：田瑞華）1140516

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布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，以多部作品展現台灣文學的多元風貌。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，以多部作品展現台灣文學的多元風貌。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社在現場展示多部台灣文學作品並擺放國旗，傳出中方向主辦方要求攤位撤國旗。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社在現場展示多部台灣文學作品並擺放國旗，傳出中方向主辦方要求攤位撤國旗。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年5月16日
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