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匈牙利合唱節中國施壓撤國旗 台北愛樂自帶上台演唱

2024/8/21 08:39（8/21 09:09 更新）
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台北愛樂室內合唱團應邀參加匈牙利坎特穆斯國際合唱節，但主辦單位受到中國政府壓力當地時間20日撤下中華民國國旗，合唱團則帶大國旗在閉幕演出上台演唱。（謝斯韻提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年8月21日
台北愛樂室內合唱團應邀參加匈牙利坎特穆斯國際合唱節，但主辦單位受到中國政府壓力當地時間20日撤下中華民國國旗，合唱團則帶大國旗在閉幕演出上台演唱。（謝斯韻提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年8月21日
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台北愛樂室內合唱團應邀參加匈牙利坎特穆斯國際合唱節，但主辦單位受到中國政府壓力當地時間20日撤下中華民國國旗，合唱團則帶大國旗在閉幕演出上台演唱，全場響起熱烈掌聲。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲今天接受中央社越洋專訪表示，合唱節從16日開始演出，大會都一直懸掛中華民國國旗，「大會表示音樂節媒體效應很大，從中國大使館到中國外交部對匈牙利外交部施壓，要求合唱節主辦單位撤下中華民國國旗。」大會在20日最後一天下午撤下國旗。

古育仲表示，台北愛樂合唱團出國巡演頻繁，「這並不是第一次遭遇中國大使館抗議的情況。」匈牙利當地時間20日在總彩排時國旗還在，但下午就已經拿下。古育仲說，主辦單位一直向合唱團道歉，但迫於政府壓力，不得不做出撤下的決定，「我們也能理解。」

古育仲表示，合唱節最後是大合唱，每個受邀的合唱團都上台演唱一首，台北愛樂室內合唱團在最後謝幕演出阿美族歌曲「賞月舞」，邊唱邊跳，最後當動作停止時團員就將中華民國國旗打開，隨著合唱樂音結束，現場響起熱烈掌聲。

坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節由匈牙利Cantemus合唱學院創立，從1996年至今，邀請世界各地的合唱團、指揮及歌手齊聚一堂。該音樂節除了專業指揮教學課程及業餘團體比賽外，同時邀請國際職業團隊在音樂節作示範表演。2007年及2014年台北愛樂室內合唱團就曾獲邀演出。

而參加合唱節大賽的台北愛樂兒童合唱團，在這次大賽中獲得金獎，傅湘雲也拿到最佳指揮獎，兒童合唱團還拿到最佳當代作品演出獎。台北愛樂兒童合唱團並將這次帶來的小國旗分送給日本、荷蘭及義大利等隊伍，一起幫忙揮舞國旗，演唱之後全場也一起喊出：「台灣、台灣」，場面令人感動。

古育仲表示，合唱團也很感謝大會支持，「當我們詢問是否可以自己帶國旗上台演唱時，大會立刻說，尊重也歡迎，這也讓我們覺得很感動。現場介紹與頒獎時也都稱呼我們來自台灣，我們也能感受到他們的無奈。」

合唱團副指揮謝斯韻表示，大會被中國政府施壓，要求撤掉台灣國旗，「沒事，我們自己準備好了。」謝斯韻說：「撤掉國旗也不能改變我是台灣人的事實。」

台北愛樂合唱團一行今天將啟程前往維也納轉機返台。（編輯：張雅淨）1130821

#台北愛樂合唱團
#古育仲
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