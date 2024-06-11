台灣佳麗高曼容印度選美賽摘后冠 2年前遭中國打壓無法舉國旗上台

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（中央社記者林行健新德里11日專電）曾遇2022年中國打壓風波，第9屆台灣小姐選美冠軍高曼容參加印度Miss Glam World選美比賽，摘下后冠和才藝小姐第一名。她說一路走來不容易，「相信自己你也可以做到」。

這項選美比賽是由Pegasus Global主辦，9日在印度南部柯枝市（Kochi）舉行總決賽，高曼容奪得冠軍，巴西的加瑪（Lara Vitoria Gama）和印度的德巴斯米塔（Debasmita）分別為亞軍及季軍。

高曼容昨天在臉書分享得獎喜悅說，11年一路走來只有自己知道多麼不容易。

她寫道，或許自己不是最漂亮的一位，但願意當最努力的那一人，「美力（美的力量）」讓她從一個平凡的女孩成為世界選美皇后，「Believe in yourself相信自己你也可以做到」。

高曼容說，選美並不像大家過去想像中只有膚淺地看外表，需要具備國際觀、智慧、膽量、才藝、人緣台步、儀態等條件，「每一樣都沒有想像中簡單…Taiwan我們做到了」。

Miss Glam World旨在讚頌年輕女性的美麗與天賦，今年進入第5屆，除了台灣、巴西和地主國印度的佳麗之外，還有來自俄羅斯、法國、南非、菲律賓、尼泊爾等國佳麗參賽。

出身南投縣埔里鎮的模特兒高曼容，2022年曾赴馬來西亞參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，卻於出席檳城世界創新與科技大會開幕儀式時，因中國打壓而無法舉國旗上台打招呼，委屈落淚。

當時她挺過中國打壓風波，在亞洲環球小姐選美賽獲得才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎等。（編輯：張芷瑄）1130611