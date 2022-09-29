高曼容出國選美遇打壓 協會說明事件始末

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出身南投縣埔里鎮的模特兒高曼容（圖）前往馬來西亞參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，拿下才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、Top20 20強，她29日在南投縣議會接受媒體訪問。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年9月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）前往馬來西亞參加選美賽的台灣佳麗高曼容遇到打壓風波，而無法舉國旗在科技大會開幕式上台打招呼；安排高曼容出國選美的協會人員今天說，當時疑是中國廠商反對，非大使館。

出身南投縣埔里鎮的模特兒高曼容前往馬來西亞參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，13日出席馬來西亞檳城世界創新與科技大會開幕儀式，無法舉國旗上台向來賓打招呼，讓高曼容落淚，桃園市政府資訊科技局長余宛如目擊並揭露指「中國打壓」。

高曼容以「摩琳之星」身分出國選美，最終拿下才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、Top20 20強。高曼容、摩琳文化協會執行總監游蕙宇、摩琳文化協會國際總召黃淑慧等人今天到南投縣議會，拜會南投縣長林明溱、副議長潘一全，縣府列公開行程供媒體參考。

高曼容、林明溱、潘一全聊天時，談到當時打壓風波過程，黃淑慧說明表示，科技大會開幕儀式，出席者都有事先送出名單，「沒有說不准台灣進去」，當天有幾名可能是中國商人或廠商，「並不是大使館的人」，看到高曼容舉著中華民國國旗，「你也知道，這種跳梁小丑非常多，不關他的事，也要叫一叫」，可能驚動馬來西亞上層單位，就壓下來，但檳城當局為她們不服。

黃淑慧事後接受媒體聯訪表示，科技大會開幕式前一天就送交出席名單，並未被要求「台灣不能參加」，但當天有類似3名出席科技大會的中國廠商，非大使館人士，看到高曼容拿國旗準備上台，就開始反對。

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游蕙宇、高曼容突然打斷採訪說，不好意思，這個可能沒辦法，她不想模糊新聞焦點，並要求媒體刪除訪問影片。游蕙宇補充表示，檳城政府非常照顧台灣，對待高曼容也非常好，希望大家聚焦選美及選手本身努力，感謝各界關心支持，基本上，選美與政治無關，因此很多地方不論有無邦交，只要符合條件，都可參與。

高曼容說，從地方選美活動到國際參賽，縣府、副議長潘一全給予很多支持，她今天特別回南投謝謝家鄉、鄉親；中央社記者追問高曼容「當時自稱什麼職務、什麼人向妳說了什麼話？」高曼容僅表示，她真的不知道，準備這麼久，這次出國只想展現最好。（編輯：陳仁華）1110929