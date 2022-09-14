台灣佳麗受中國打壓 檳城大會無法上台委屈落淚[影]

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代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容（前排白衣者）14日在馬來西亞檳城2022世界創新與科技大會遇中國打壓無法上台。（圖取自facebook.com/Yuwanju）

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市政府資訊科技局長余宛如說，昨天在馬來西亞檳城2022世界創新與科技大會現場，親眼目睹代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容，因為中國打壓，無法上台而委屈落淚。

余宛如昨天代表桃園市政府到在馬來西亞檳城舉辦的2022 World Congress On Innovation & Technology世界創新與科技大會時，在臉書Facebook發文表示，中國對台灣的打壓無所不在，連資訊界盛會都不放過。

余宛如說，昨天是世界創新與科技大會的第一天，開幕儀式來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗受邀上台，用自己的語言跟所有大會來賓打招呼，台灣團眼尖看見代表台灣參賽的佳麗高曼容，都興奮不已準備要大聲加油。

余宛如說，沒想到輪到高曼容上台時，高曼容卻被拉住，一直到所有佳麗都上台、揮舞著自己國家國旗時，才得知在最後一刻因為中國打壓，大會不能讓台灣佳麗上台。

余宛如說，她用手機錄下整個過程，最後高曼容難掩傷心落淚，台灣團當下大喊Taiwan Go，幫高曼容加油，也讓在場來賓知道，台灣佳麗也有出席。

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余宛如說，事後她有去找高曼容安慰、鼓勵，WCIT的主辦方也來跟高曼容道歉，主辦方也是在最後一刻才被迫不讓台灣佳麗上台，原因大家心知肚明；中國無理打壓是民主國家不能忍受，「而我們的路還很長，更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油」。

來自南投埔里的第九屆台灣小姐高曼容，日前在臉書表示，時隔3年再次代表台灣到馬來西亞參加比賽，希望大家一起幫忙集氣加油。（編輯：方沛清）1110914