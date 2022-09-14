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台灣佳麗遭中國打壓 外交部：已表達嚴正抗議

2022/9/14 13:03（9/14 13:12 更新）
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2022世界創新與科技大會在馬來西亞檳城舉辦，代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容（前右）原本正要上台、開心表情，卻因中國打壓，被無預警攔下。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年9月14日
2022世界創新與科技大會在馬來西亞檳城舉辦，代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容（前右）原本正要上台、開心表情，卻因中國打壓，被無預警攔下。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年9月14日
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（中央社記者游凱翔台北14日電）外交部今天表示，代表台灣參加亞洲環球小姐選美比賽的台灣佳麗高曼容，昨天在馬來西亞檳城參加活動時因中國打壓無法上台，對於主辦單位屈從中國並作出錯誤決定，已指示駐處向主辦單位表達嚴正抗議。

外交部中午表示，代表台灣參加亞洲環球小姐選美比賽的台灣佳麗高曼容，昨天在馬來西亞檳城參加「世界創新與科技大會」（WCIT，2022 World Congress On Innovation & Technology）開幕典禮時，因中國打壓無法上台，難過落淚，外交部至感不捨。

針對中國在國際場域無所不用其極蠻橫打壓台灣人民及民間活動的惡劣行徑，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈服於中國威懾所作的錯誤決定表達高度不滿與遺憾。外交部已指示台灣駐馬來西亞代表處向主辦單位表達嚴正抗議。

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外交部說明，中國施壓馬來西亞主辦單位禁止高曼容手持台灣國旗上台，甚至出手阻止高曼容上台，凸顯中國共產黨極權政府持續以粗暴行徑壓迫台灣人民，並以悖離事實的謊言強行要求國際社會接受其片面主張。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，台灣人民在國際上有權展示自己國家的旗幟、彰顯對自己國家的認同。中國蠻橫打壓的作法只會讓台灣人民及國際社會更加厭惡，外交部支持高曼容並鼓勵其他國人透過個人專才持續在國際場域為台灣發聲，表達對自己國家的認同，展現台灣良善的力量。（編輯：翟思嘉）1110914

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