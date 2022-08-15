台商陳情6貨櫃遭卡關 改標「中國台灣」才放行

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中國對台經濟打壓，台中市議員林祈烽今天指出，接獲台商求助，6個貨櫃產品出口中國，被中國要求改標「中國台灣」，台中市政府表示，將協助台商擴大內需、分散出口。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍台中市議員林祈烽、施志昌指出，台中市長盧秀燕的產業經濟政見「前店、後廠、自由港」，但許多台商面對中國經濟打壓，要求商品標示「中國台灣」，許多商品都要出貨了，卻無法入關。

林祈烽表示，日前接獲台商來電求助，其家具產品出口到國外各地，中國是主要大宗市場，當天從台中港有6個貨櫃要出口，臨時接到中國代理商來電說，產品外觀不能只標台灣或ROC等字樣，這些都不符合中國現在要求的標示，如果沒有更改，就不能入關。

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林祈烽指出，市府同意中國要求台灣產品標示中國台灣嗎，市府要如何幫忙解決？台中市副市長令狐榮達表示，目前還是用Made in Taiwan或R.O.C。如果兩岸政策有牴觸，應以中央相關單位與對岸協商為主，目前的做法就是分散出口。

經發局透過文字稿補充，有關中國要求改標，涉及中央相關法規，市府協助台商具體作為，主要分成擴大內需、分散出口2大面向，短期方面，成立輔導關懷專線，設置單一窗口專線，提供企業來電諮詢及相關服務。（編輯：郭諭儒）1110815