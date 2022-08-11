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反中國抵制 經部砸2億推全球食品GO計畫布局國際

2022/8/11 11:35（8/11 12:39 更新）
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因應中國打壓台灣食品，經濟部11日發布新聞稿指出，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫 。（經濟部提供）
因應中國打壓台灣食品，經濟部11日發布新聞稿指出，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫 。（經濟部提供）
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（中央社記者賴于榛、鄭鴻達台北11日電）因應中國打壓台灣食品，經濟部今天發布新聞稿指出，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫 ，自8月起至年底，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動，擴大推廣加工食品。

經濟部、農委會今天在行政院會報告「台灣食品、農漁產品遭中國禁止銷售之狀況及因應協助措施」。

經濟部會後指出，協助食品業者因應此次中國突發性限制進口影響，並積極布建國際市場通路，分散市場風險，將提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣加工食品。

經濟部說，將對業者推出客製化輔導措施，協助國際認證、數位行銷，海外行銷等，補助金額10萬元至100萬元不等。

由於台灣加工食品近2成輸往中國大陸市場，為協助業者快速因應，「台灣食品全球GO」計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

在拓銷方面，經濟部規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升台灣食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。

經濟部預估上述一系列實體及線上拓銷活動，將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2000家次的台灣食品加工廠商受惠。

輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。另外，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章，如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。

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經濟部表示，也將陸續辦理一系列國內食品活動，包括台北食品暨伴手禮國際博覽會、米食盒餐節實體展會、幸福婚宴嘉年華等設立活動專區。

經濟部表示，受影響企業如有資金需求，可向經濟部中小企業處申請舊有貸款展延、營運資金及振興資金貸款及利息減免，加工食品業者如有拓銷、輔導與資金的需求，也可聯繫經濟部諮詢專線，以取得即時性諮詢服務。（編輯：張均懋）1110811

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