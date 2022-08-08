6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

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農委會推出「六吃興旺」農漁產優惠方案，民眾凡於農遊券活動購買文旦、石斑魚等6項產品，單筆消費新台幣600元以上，並到農遊券App登錄發票，就有機會抽200元農遊券一張。圖為龍膽石斑。中央社記者徐肇昌攝 111年8月8日

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）中國禁入台灣農水產品項，農委會宣布即日起到9月底推出「六吃興旺」的愛台灣活動，買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛滿600元可抽200元農遊券，共備30萬份。

因應中國持續增加暫停台灣農水產品輸入品項，農委會搭配中秋節到來，今天召開「剝文旦烤石斑 中秋團圓愛台灣」活動記者會，由農委會主委陳吉仲宣布以上資訊。

陳吉仲說，之前調查農遊券2.0活動的滿意度高達97%以上，並帶動農漁產銷售業者增加新客6成及增加來店率，84%業者在計畫推動期間業績提升，99%以上業者希望再辦相關活動，共帶動農業旅遊人數逾500萬人次，促進農村在地商機，整體外溢效益達新台幣70.7億元，因此研議結合中秋節、農遊券3.0舉辦「六吃興旺」活動。

他說，即日起至9月30日止，民眾只要在各大農漁會與農遊券活動合作業者，或四大農漁產電商平台，包含「GoFish！買魚去」、「鱻魚購」、「台灣農產嘉年華」與「農良直賣所」活動專區，購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費600元以上，即可至農遊券APP登錄發票抽農遊券。

他說明，登錄期間為即日起至9月30日深夜23時59分止；農委會將在10月5日抽出30萬名幸運兒，可獲得價值200元農遊券一張，使用期限至12月5日止，中獎者可至全台超過3500家的農遊券合作業者賣場消費折抵使用。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，肯定中國每次片面暫停輸入農產品項時，農委會馬上強化內、外銷及加工因應。蘇澳區漁會總幹事陳春生則說，最近3天當地整體漁獲，包含竹筴魚、鯖魚、延繩釣魚種等損失約5000萬元，期待這次行銷活動發揮刺激消費的效果。

全國漁會總幹事林啟滄說，之前農遊券2.0確實發揮效果，期待這次再發揮功效。斗六市青年農民聯誼會會長鄭彥甫說，文旦是營養豐富的水果，呼籲國人中秋節剝文旦、烤石斑，中秋團圓愛台灣。

農委會補充，相關活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。（編輯：陳政偉）1110808

為了迎接中秋節，農委會8日舉行「剝文旦吃石斑，中秋團圓愛台灣」記者會，鼓勵民眾中秋烤肉採買食材可選購當季的農漁產品，以行動支持國內農漁民。圖為麻豆文旦。中央社記者徐肇昌攝 111年8月8日