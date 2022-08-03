台南石斑魚調節補助 加工業者、漁民都能領

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）受中國暫停台灣石斑魚輸入影響，以養殖魚苗為主的台南地區產業型態雖直接衝擊較小，但南市農業局仍推出調解補助措施，即日起到11月底，包括加工業者、漁民都能領得到。

台南市政府農業局今天公告石斑魚調節補助措施，補助合格水產加工業者保價收購或漁民每公斤新台幣30元，除增加石斑魚銷售管道、保價維持市場行情，提供漁民實際收益，降低中國市場帶來衝擊。

南市府是利用市府自有預算推出調解補助措施，協助漁民解決產銷問題，即日起至11月30日，針對龍膽石斑、龍虎班及青斑等魚種，只要合格水產加工業者對台南當地養殖漁民依現有市場行情保價收購，或由漁民自行銷售，市府將依實際交易量補助每公斤30元，採二擇一。

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農業局說明，這項調節措施為確保申請補助對象為台南本地漁貨，第1階段須先請領南市府核發合法養殖登記證，且於110年或111年放養量申查報有養殖石斑魚漁民，在8月底前到魚塭所在地區公所登記。經區公所確認有養殖事實，就可在11月30日前向南縣區漁會或南市區漁會申請調節補助。

受中國暫停台灣石斑魚輸入影響，近期石斑魚市場價格下滑，台南產業型態以養殖魚苗為主，直接衝擊較小，但透過調節下游成魚產銷措施，可整體改善產銷鏈。另外，為維護漁民權益，漁業署擬定石斑魚苗外銷獎勵措施，媒合貿易商協助魚苗外銷。台南是國內水產養殖重鎮，依農業局數據，石斑類養殖面積約510公頃(養殖魚苗約460公頃)，約佔全台25%。（編輯：孫承武）1110803