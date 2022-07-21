中小學營養午餐加碼6億 年底前每月1餐石斑魚

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教育部長潘文忠21日表示，中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有一餐的石斑魚入菜。圖為國小學童戴著帽子、口罩為同學裝飯菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北21日電）教育部長潘文忠今天表示，中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有一餐的石斑魚入菜；行政院表示，這對漁民與學生是兩全其美的作法。

行政院會今天通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」。

教育部報告指出，自5月1日起，中小學營養午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助已從每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐14元；今年1至5月偏鄉學校覆蓋率，已從109年度平均56.45%，大幅提升到92.75%。

此外，教育部也將針對偏鄉1312所中小學、24萬餘學生加碼補助，自下學期起，設計88天午餐菜單指引，內容包含蝦仁飯、藍帶起士豬排、野菇燉飯等，餐費從原先的50元提高至62元，增加費用由教育部負擔，預計到今年底將多補助2.43億元，未來將是常態化補助，每年預計補助5.53億元。

潘文忠出席政院會後記者會時另外表示，全國中小學到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜，且這不會影響到原來學校餐點規劃所需要的費用，整體經費6億元全由政府補助。

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潘文忠說，台灣農產品非常優質，受到政治不當干預很可惜，教育部不會為了去化任何農產品才思考納入營養午餐當中，而是考量過去學童在家不一定會吃到石斑魚，加上石斑魚有特色又優質，才有這個規劃。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時補充指出，石斑魚納入營養午餐對漁民與學生是兩全其美的作法；至於6億元經費來源由主計總處籌措，已經有所安排。（編輯：張均懋）1110721