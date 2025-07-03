美愛達荷州4大學生遭砍殺 30歲博士生認罪逃死刑

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（中央社愛達荷州波伊西2日綜合外電報導）曾攻讀刑事司法博士、被控於2022年刺死4名愛達荷大學（University of Idaho）學生的男子，今天與檢察官達成認罪協議，承認犯下一級謀殺罪，避免死刑判決。

路透社報導，認罪協議指出，現年30歲的柯伯格（Bryan Kohberger）將因這起震驚愛州莫斯科市（Moscow）大學城和全國媒體關注的暴行，被判處4個連續無期徒刑。他也放棄上訴和尋求刑期審查的權利。

這項認罪協議留下一些懸而未決的問題，例如柯伯格的作案動機，原本可能在審判中獲得釐清。正式宣判暫訂於7月23日，也就是開始遴選陪審團的當週。然而，柯伯格先前拒絕認罪。

至少2名受害者親屬出席今天在愛州首府波伊西（Boise）第4司法區法庭舉行的1小時聽證會，受害者家屬對認罪協議意見分歧。

當法官希普勒（Steven Hippler）逐項詢問對各項指控的答辯時，身穿襯衫打著領帶、坐在律師旁邊的柯伯格用平穩的語氣回答「有罪」，臉上沒有顯露任何情緒。

柯伯格接受訊問時表示，他是自願認罪，認為這麼做符合他的最佳利益，並對自己的法律顧問感到滿意，也了解認罪帶來的後果。

案發當時，柯伯格正在華盛頓州普爾曼（Pullman）的華盛頓州立大學（Washington State University）攻讀刑事司法博士學位，該校距離愛州西北部的莫斯科鎮不遠。

該案發生於2022年11月13日凌晨，地點在5名女子合租的校外住宅，當局警方尚未透露這起謀殺案的動機。

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其中3名室友，2名21歲分別來自愛州柯達蘭（Coeur d'Alene）的摩根（Madison Mogen）和愛州拉斯德拉姆（Rathdrum）的龔薩福（Kaylee Goncalves）及1名20歲來自亞利桑那州艾文谷（Avondale）的柯諾德（Xana Kernodle），外加柯諾德的同年男友柴品（Ethan Chapin）在屋內遭凶嫌亂刀砍殺。

據當局表示，所有受害者身上均有多處來自獵刀的刺傷。（實習編譯：柯采瑜/核稿：陳昱婷）1140703