7月限定 台鐵第2波石斑魚便當開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）為了讓民眾吃到石斑魚的美味，台鐵局再度攜手屏東縣政府推出第2波的石斑魚便當，這次北中南都有販售點，期間限定只到7月底。

台鐵局今天舉行「鐵石新嚐 為你而煮 台鐵石斑魚特色便當發表會」，會中宣布台鐵的石斑魚便當擴大販售地點，並從今天起到月底限量發售。

台鐵局說，6月首次與屏東縣政府合作推出第1波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，僅在南部3站（新左營、高雄及屏東站）限量販售，造成旅客搶購，為滿足眾多網友敲碗期待，推出第2波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，並推廣到北、中部車站銷售據點，共計10個販售點，包含台鐵松山及南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台鐵局表示，將屏東地方頂級海味食材龍膽石斑魚變身為台鐵便當的主菜，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，今天起到7月31日止，每天限量販售。

另外，台鐵職工福利委員會也與「西雅圖極品咖啡」合作，在活動期間凡購買龍膽石斑魚便當，即可免費獲得EMU3000首航紀念礦泉優萃水，全台限量5000瓶。（編輯：張芷瑄）1110720