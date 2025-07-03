世界警消運動會 台代表團拜會美國土安全局交流治安

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）世界警消運動會賽事如火如荼進行中，警政署今天表示，代表團長廖美鈴期間率員拜會美國國土安全局，就台美治安現況與經驗進行交流，將作為台灣治安借鏡及持續精進參考。

內政部警政署今天透過新聞稿表示，為加強國際警政交流，增加台灣能見度，台灣世界警消代表團長、警政署副署長廖美鈴於美國時間7月1日下午1時30分，特別率領副團長、警政署教育組長蔡元戎等人，拜會國土安全局。

同時，與相關人士進行座談，包括國土安全局辦公室主任鮑比史密斯、阿拉巴馬州執法署長哈爾泰勒、佩姆勒市警察局長艾德戴爾莫爾、卡萊拉市警察局長戴維海奇、富爾頓代爾市警察局長馬歇爾沃克與刑事司法教授傑夫拉許等人。

警政署表示，這次拜會，雙方就大型賽事安全維護、毒品犯罪、電信詐欺、網路業者社群平台管理機制、科技偵查、媒體經營運用及警察教育人力招募等議題，進行意見交換，也增進雙方執法機構情誼。

廖美鈴說，這次利用參加國際性執法人員的運動賽會之餘，能與阿拉巴馬州內重要警察幹部及學者齊聚一堂，分享美國與台灣的相關執法經驗，實屬難得。

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同時，也了解美國的治安，除黑幫組織犯罪、毒品氾濫、槍枝暴力、青少年犯罪等共通性問題外，同樣面臨網路及詐騙案件盛行，以及偵辦案件所面臨瓶頸與困難，寶貴的台美經驗交流意見，將帶回台灣作為治安借鏡與持續精進參考。

廖美鈴說，未來也會繼續保持與美國警察友方緊密聯繫合作，此行收穫豐碩，也期待台灣警察的國際交流持續擴展。（編輯：陳仁華）1140703