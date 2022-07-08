新北檢討營養午餐價格 33校最高調至60元漲約1成

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（中央社記者王鴻國新北8日電）受物價上漲影響，新北市各校已就營養午餐調漲議題與家長溝通中，目前有33所學校將調漲價格，調漲後價格約在新台幣50元到60元間，漲幅約1成；弱勢學生全額補助，不受影響。

新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時針對台北市部分學校將調漲營養午餐價格一事表示，因應這一波物價，新北市教育局會詳細做好謹慎評估，一定要考慮到孩子們的營養健康安全，以及照顧到弱勢學生。

教育局表示，考量原物料及基本工資逐年調漲，為確保學校營養午餐品質，學校得依午餐調價原則與流程進行午餐成本與調價分析，並依教育部規定於校內午餐供應委員會進行討論，經決議後再辦理訂餐家長意願調查。

教育局指出，家長意願調查問卷回收率需達7成以上，支持調價家長超過6成後，才得經午餐供應委員會決議調整價格，並函報教育局備查、公告家長周知。

教育局表示，截至目前，全巿340所公私立高國中小，共有33所學校決定調漲營養午餐價格，調漲後，午餐價格約落在50到60元間，漲幅約1成。

教育局指出，弱勢學生全額補助，不受調價影響。會在兼顧營養、健康、安全原則下，持續妥善照顧孩子用餐。（編輯：戴光育）1110708