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美紐澤西州跳傘飛機衝出跑道墜毀樹林 釀15傷

2025/7/3 13:25
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架跳傘飛機今天晚間在紐澤西州南部一座機場衝出跑道，墜毀附近樹林，機上15人受傷送醫。

美聯社報導，聯邦航空總署發言人表示，事故地點在費城（Philadelphia）東南方約34公里處的克羅斯基斯機場（Cross Keys Airport），飛機為賽斯納（Cessna）208B型。事故原因仍在調查中。

空拍畫面顯示，這架飛機墜毀在樹林中，附近散落幾塊飛機殘骸。消防車和其他緊急救援車輛圍在現場四周。

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15名傷者被送往紐澤西州康敦（Camden）的庫伯大學醫院創傷中心（Cooper University Hospital's trauma center）。院方發言人瑪拉諾（Wendy A. Marano）表示，其中3人的傷勢正在評估中，8名傷勢較不嚴重者在急診部門接受治療；另外也受「輕傷」的4人正在等待進一步評估。她無法提供傷患的具體情況。

這架飛機屬於商業跳傘公司Skydive Cross Keys旗下，該公司並未立即回覆美聯社電郵的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140703

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