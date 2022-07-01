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台中181校營養午餐調漲 2萬名弱勢生不受影響

2022/7/1 11:47（7/1 13:06 更新）
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台中市已有181校將調整營養午餐價格，平均調漲金額約新台幣4.4至4.6元。台中市教育局長楊振昇（右）1日在台中市議會接受媒體聯訪表示，這波費用調漲，市府會全部吸收，弱勢學生權益不受影響。中央社記者趙麗妍攝 111年7月1日
台中市已有181校將調整營養午餐價格，平均調漲金額約新台幣4.4至4.6元。台中市教育局長楊振昇（右）1日在台中市議會接受媒體聯訪表示，這波費用調漲，市府會全部吸收，弱勢學生權益不受影響。中央社記者趙麗妍攝 111年7月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市已有181校將調整營養午餐價格，平均調漲金額約新台幣4.4至4.6元，台中市教育局今天表示，約2萬名弱勢學生的營養午餐費將繼續補助，不受影響。

台中市教育局昨天在食安會報上說明，目前學生營養午餐費用每餐約40至45元，全市328所市立學校，已有181校將調漲營養午餐費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元。

台中市議會今天召臨時會，台中市教育局長楊振昇在會前接受媒體聯訪表示，台中市每年編列約5億元經費，照顧2萬名弱勢孩子，這波費用調漲，市府會全部吸收，弱勢學生權益不受影響。

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楊振昇表示，因物價上漲，各校營養午餐委員會認為讓孩子吃比較好、健康的食材，經討論後決議調漲，市府尊重。目前六都中台北市、新北市、高雄市都有調漲，調漲幅度平均1成，非直轄市也有7、8個縣市研議中。

盧姓家長認為，物價上漲，羊毛出在羊身上，寧可多花一點錢，也不要讓孩子吃得不好，自己午餐都吃100元，孩子吃50元午餐，可以接受。蘇姓家長則說，家中有2個孩子，營養午餐調漲勢必增加支出，會更努力工作賺錢，讓孩子可以吃得好、吃得健康。（編輯：郭諭儒）1110701

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