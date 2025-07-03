立院旅費6月底已用63% 綠盼別再延會藍白促撙節開支

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（中央社記者林敬殷、王承中、郭建伸台北3日電）立法院國內旅費到6月底已使用63%，立法院秘書長周萬來行文立院各委員會「覈實管控」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是史上最好笑的笑話，藍白提案通過立院史上最長的延會，沒有會要開，沒有法案要審，只好拚命考察，立法院長韓國瑜自己想辦法吧。

民眾黨團總召黃國昌指出，他覺得周萬來提醒很好，立法院本來就應該撙節支出，身為立委，刮別人鬍子之前要先把自己鬍子刮乾淨，當初審查總預算、處理統刪旅費是同一個標準，行政部門砍、立法院也砍，代表當初的提案正當性足夠且標準一致。

立法院今年的國內旅費被通案刪除20%，但在6月底已使用達63.58%。立法院秘書長周萬來日前行文通知各委員會，呼籲「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。

吳思瑤上午在立法院輿情回應記者會時表示，藍白惡砍預算，立法院受傷程度是相對輕微，藍白鎖定各個部會國際旅費，惡砍預算下手之重，讓台灣的外交走不出去，讓各部會在國際為台灣發聲的行動，被噤聲、被消音，惡砍預算對於各部會讓國家要在國際發聲的部分，受傷最嚴重。

吳思瑤提到，反觀立法院，史上最長的延會是藍白要延會，延會又不開會，沒有法案要審，只好拚了命考察。

吳思瑤說明，昨天看到周萬來發出的公文，笑掉大牙，罪魁禍首就是藍白，是藍白無限期延會，為了延會而延會，現在只能考察，經費不夠要節約，真是史上最好笑的笑話，未來考察會越來越多，韓國瑜自己去想辦法。藍白應好好考慮，延會到7月31日已經表決通過，就不需要再延會到8月31日了，否則再延1個月，考察又沒錢，韓國瑜可以找朝野溝通。

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對此，國民黨團副書記長王育敏表示，任何公家機關都要遵守預算的原則，預算合理、合法的使用。如果周萬來有提醒立法院各委員會，各委員會就是樽節開支，應該就不會有問題。

對於民進黨立委稱這是自食惡果，黃國昌批評，民進黨立委有臉講這種話，不如少坐公務車當私人享受，並點名民進黨立委林楚茵曾搭公務車去餐廳替民進黨派系大老吳乃仁慶生，這難道是在辦公務嗎。（編輯：張若瑤）1140703