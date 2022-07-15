力挺本土石斑魚 台中市餐飲業推新菜受歡迎

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中國禁止台灣石斑魚進口，台中市餐飲業者力挺養殖業者，推出以石斑魚入菜料理，有茶餐廳業者將酸菜水煮魚搭配石斑魚，再加上港式撈麵一起烹調，推出後受到歡迎。

中國禁止台灣石斑魚進口，對國內養殖業者造成衝擊，不少民間業者力挺本土養殖業，新天地餐飲集團日前就宣布，下半年將採購3萬台斤石斑魚，並設計多道石斑魚料理，而在網路擁有高人氣的台中市祥戎華茶餐室也在新菜單中採用石斑魚，共同為石斑魚行銷盡心力。

祥戎華茶餐室總監陳戎琔今天告訴記者，經典川菜酸菜水煮魚，因為口味酸香鹹辣、開胃下飯，深受年輕族群喜愛，於是想到可以搭配國內純天然海水養殖的龍虎石斑魚片，再加上港式撈麵一起烹煮，成為一道「泡椒酸菜魚汁麵」，7月起推出後，消費者也力挺石斑魚，成為受歡迎麵點。

除了泡椒酸菜魚汁麵外，陳戎琔說，還有一道「老菜脯石斑粥」，也受到青睞。店內不只採用石斑魚，也儘量使用國內食材，例如雲林口湖的青口鰻、台灣紅豆、客家老菜脯、宜蘭糕渣等，希望能在疫後時期搶得商機。

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陳戎琔表示，過去幾個月來，餐飲業因COVID-19（ 2019冠狀病毒疾病）疫情影響，生意大受衝擊，但進入7月以來，營業狀況已有好轉，研判可能是疫情趨緩及進入暑期，待9月時如果仍然維持盛況，才能說是脫離疫情影響。

新天地集團品牌行銷副總林國威表示，新天地集團採購3萬台斤力挺石斑魚養殖業者，除在婚宴菜單中全面改用石斑魚外，也將採用於中秋節烤肉產品中，讓國人可以最簡易方式，享用美味石斑魚燒烤料理，支持養殖業者度過難關。（編輯：方沛清）1110715