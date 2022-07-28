台灣美食展8/5登場 農業館推石斑魚料理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北28日電）「2022台灣美食展」8月5到8日在台北世貿一館展開。農委會今天宣布將以「台灣農業館」參展，主題為四季食旅，進入產季的石斑魚推出片魚等商品，簡單料理快速饗宴鮮味。

行政院農業委員會輔導處舉辦「2022台灣美食展-台灣農業館展前記者會」，做出以上發布。

除了各地特產，因應中國暫停輸入台灣石斑魚，農委會強化內、外銷及加工。進入產季的石斑魚料理，在這次展覽活動成為焦點，輔導處特地找來農委會長年推動台灣農特產餐飲品牌的「田媽媽」台南業者第三代謝佳歆、名廚吳秉承，現場示範如何在買回石斑魚片後輕鬆料理清蒸石斑魚、西瓜綿魚湯，即刻饗鮮，並補充優質蛋白質、膠質顧健康兼美顏。

輔導處長陳俊言指出，這次規劃「台灣農業館」主題為「四季食旅-節氣食堂」，館內有「節氣好食樹」、「農鳴新食力」、「田園媽媽味」、「旬味食旅」、「農情好禮」等五大展區，向國內外消費者及各類型通路推薦全台四季節氣好食材、特色料理、農遊體驗，以及農遊伴手與新鮮漁產。

輔導處並說，展出期間，將安排田媽媽及阿芳老師等美食料理家親自教導製作太魯閣族風味豬腳、三杯虱目魚香腸、桂圓地瓜茶巾燒、山豬肉刺蔥刈包等美食；現場也會邀請16名傑出青年農民、15班田媽媽現場展售台灣各地當季特色食材、農村料理。

百項精選農遊好伴手、農漁會百大精品展售則包含陽明山蔬食冷凍包、桃園寶聰牧場鮮奶點心、苗栗新鮮紅棗、彰化豐園羊牧場產銷履歷羊肉及調理包、台南芯園傳承三代的白露柚、屏東海田良食石斑魚湯獨享包、台東泰源幽谷能量米、坪林包種茶油、東勢豐水梨、熊愛梅片及全國漁會精選水產品等。

因應今年是食農教育法立法元年，輔導處說，台灣農業館也推出節氣農遊地圖闖關遊戲及節氣食堂，要讓民眾運用一張地圖玩遍全台、吃四季當令田園美食、買地區農特產；現場設置「節氣好食樹」裝置藝術，實體展出全台各地特產。

陳俊言提醒消費者，逛展消費滿新台幣500元，就可以抽百項農遊、伴手及節氣禮包，後者總值30萬元。

輔導處副處長陳怡任說，其中16個限量節氣大禮包幾乎每天都會進行1元起標活動，其中價值最高達1.6萬元，前往看展，還能參與競標活動拿大獎。（編輯：管中維）1110728