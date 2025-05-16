政治衝突逆中求穩 卓榮泰火線溝通展勤字心法

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（中央社記者賴于榛台北16日電）內閣度過朝小野大第一年，行政院長卓榮泰在大小不斷的政治衝突中，至少親上火線召開記者會溝通說明13次，展現勤字心法，也將太太要求的「全力以赴」化作實際行動，力拚在動盪中讓國家穩健前進。

「我記得你，你提問時都坐在新聞中心右邊後面位置」，卓榮泰日前接受中央社專訪，開頭就對記者這麼說，一句話展現其好記性，而這好記性，也與卓榮泰的勤字心法很有關連。

在朝小野大、政策推動容易受到在野黨牽制時刻，卓榮泰努力開拓話語權，除了例行赴立法院施政報告並備詢，為了說明政策、捍衛預算，將近一年來，卓榮泰至少親自主持13次記者會、茶敘或是談話。

除5度為總預算召開記者會，還包含主持首次經濟發展委員會議後記者會、行動創新AI內閣執政101記者會、為勞動部職場霸凌事件致歉、說明「憲法訴訟法」修正的覆議案、說明因應美國關稅出口供應鏈支持方案、提出因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，以及兩次的媒體茶敘，平均不到一個月就站到第一線訴諸民意。

勤字除了展現於記者會頻率，為求福國利民政策順利，匯聚民意、蒐整專業意見也可說是卓榮泰內閣施政起手式，包含首場經發會顧問會議大咖雲集，運動部籌備過程也納入多名現役、退役選手。

事實上，民代出身的卓榮泰也常有自己操刀在網路社群發文，顯見親近民意的重要性。

而卓榮泰的領導風格，或許由行政院副院長鄭麗君來形容最為合適。她今天在媒體茶敘時表示，面對國內外政經情勢變化，內閣過去一年依然穩健跨步向前，正是因為有「大師兄」卓榮泰堅定溫暖的帶領，才能讓團隊朝既定目標前進，變局中走出新局。

之所以被敬稱「大師兄」，原來卓榮泰是前駐日代表謝長廷「大弟子」、是謝系大師兄，曾化解「長昌」總統初選競爭的他，後來被黨內中生代稱為大師兄。

除了勤字心法，卓榮泰的在乎細節也是政壇有名，每次茶敘、專訪或是記者會，對於幕僚提供的談話參考，卓榮泰總是留下滿滿的紅筆痕跡，調整說法、確認數據，就連今天的媒體茶敘也緊盯簡報內容是否正確，還主動替被收音困擾的鄭麗君更換麥克風，不待幕僚動手。

在動盪政治環境下，保有正能量與幽默感或許也是卓榮泰能持續維持平衡的原因。對於被譏諷為最會覆議的院長，卓榮泰直接面對，強調唯有政院能覆議，必須捍衛憲法機關尊嚴，並正能量鼓勵所有閣員將每一天當第一天，推動施政才能有滿滿動力。

即將上任週年，卓榮泰今天與媒體茶敘時，還自嘲因為預算問題，無法準備大的週年蛋糕，只能給媒體記者一個小小的杯子蛋糕，過個不一樣的週年生日。據了解，百餘份的茶敘餐點，都是卓榮泰自掏腰包。

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卓榮泰能這樣領航內閣，其實也來自於太太的一句話。他日前在專訪透露，對於他接任閣揆，太太起初並未立即答應，而是思考一陣子後，才要求「要做，就要全力以赴」，也讓他第一年就使出渾身解數，展現長居幕僚角色深藏不露的功夫。

外界總在520前後點名內閣改組，卓榮泰也正面回應，「我們的工作還沒有做完，很多的緣分還要繼續」。如同他今天茶敘所說，他與內閣團隊將扮演港口「引水人」角色，不怕浪有多高，都能引領大小船舶安全進港及離港，持續讓社會穩健、國家強大。（編輯：謝佳珍）1140516