傳520後內閣改組 政院：錯誤消息純屬臆測

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（中央社記者高華謙台北5日電）媒體報導，為迎戰罷免，政府內閣將在5月20日後改組，轉型為「戰鬥型內閣」。行政院發言人李慧芝今天說，這是錯誤消息、內容純屬臆測，盼媒體本於事實進行相關報導。

媒體報導，民進黨看好罷免氣勢，在5月20日後、罷免投票前，總統賴清德將進行內閣改組，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰後續罷免投票及立院補選。

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李慧芝透過新聞稿表示，行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅以及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，並在4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期望透過「支持產業」、「照顧民生」、「安定就業」及「強化韌性」4大主軸，給予台灣社會最健全支持。

李慧芝說，期盼立院朝野黨團支持，為台灣產業做最堅實後盾。（編輯：萬淑彰）1140505