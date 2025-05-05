藍：萊豬進口新台幣升值 執政者無法解決問題應離開

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨立法院黨團今天批評，現在萊豬進口、新台幣升值，尤其民進黨對萊豬過去是零容忍，現在卻說符合標準，社會這麼多亂象；經濟部長郭智輝還說台電員工「不滿可離開」，但真正該離開的是解決不了問題的執政者。

國民黨團今天召開記者會，立委葛如鈞說，近期非常多重要事件顯示總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘是無能無為，面對美國壓力不斷退縮，人民權益及健康、科學技術、產業利潤都受損，這樣下去真正賣台的是民進黨政府。

葛如鈞表示，近期隨著新台幣升值，進口商購買含有萊克多巴胺的豬肉變更便宜，未來恐怕有更多萊豬流入台灣市場，加上在美方壓力下，台灣對各國肉品恐怕也不能標註產地。

國民黨立委王育敏說，政府對萊豬叩關仍未給交代，惹議的澳洲冷凍豬腳流向哪，搞不好過去早有萊豬在民眾肚中，未來要不要標示，食藥署都應盡快給出答案。

王育敏認為，政府對進口肉品的把關，過去是逐批抽驗，結果到2023年就停止，現在是採最低標準2%至10%抽驗，有多少漏網之魚恐連政府都不知道，呼籲政府應承諾百分之百逐批抽驗，尤其正值端午肉品需求大增，即便面對關稅談判壓力，也應捍衛食安。

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國民黨立委賴士葆說，傳出關稅談判代表團在美國的談判目前是氣氛良好，但世界都在看是不是跪著談，台灣是不是通通接受美方要求，尤其近期萊豬事件，行政院應解釋美豬不能標示原產地的說法，不能過去在野都講零容忍，現在執政就搬出符合國際食品法典委員會（Codex）。

賴士葆也提到，新台幣可能一路升值到歷史高點，外銷廠商的利潤都會被吃掉，現在已有工廠要放無薪假，接下來可能會有工廠倒閉，造成失業工人越來越多，將是社會的大問題，但看不到政府有相關因應措施，只知道要大罷免，實在非常糟糕。（編輯：林興盟、蘇志宗）1140505