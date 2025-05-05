傳520內閣改組 黃國昌：卓榮泰要知所進退

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（中央社記者陳俊華台北5日電）媒體報導，520後政府將內閣改組，轉型為「戰鬥型內閣」。民眾黨團總召黃國昌今天說，人民需要的不是鬥雞政府，而是要做實事的政府，「（行政院長）卓榮泰自己要知所進退」。

中國時報報導，總統賴清德將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，另起用論述強的閣員轉型為「戰鬥型內閣」，首波換血包括內政部、衛福部、經濟部、國防部、國發會等都被點名。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿上午舉行記者會。黃國昌說，人民需要的不是什麼戰鬥型內閣、不是鬥雞政府，換幾個會耍嘴皮子的閣員。他質疑是要繼續創造對立、衝突，「繼續跑來立法院噴垃圾話嗎」。

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黃國昌表示，人民需要的是可以體察民意、聽得進民意、做實事的政府。從這個標準來看，要換的豈止是經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳這些人，「卓榮泰自己都要知所進退」。

張啓楷說，請賴總統以蒼生為念，多經濟、多民生；少政治、少戰鬥。趕快停止大罷免，進行內閣改組，組成能因應美國高關稅政策的財經內閣，找來自企業界、備受專家學者肯定的，例如中研院士朱敬一、和碩董事長童子賢等人入閣。（編輯：萬淑彰）1140505