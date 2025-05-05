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傳內閣改組 吳思瑤質疑政治操作、炒作罷免藍綠對決

2025/5/5 09:54（5/5 11:23 更新）
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（中央社記者林敬殷台北5日電）總統賴清德就職將滿1週年，有媒體今天點名多位閣員恐遭撤換。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，她完全沒有收到相關訊息，對於報導內容「存疑」，並質疑是設定一個目標，為大罷免後續預先炒作藍綠對決態勢。

吳思瑤今天接受廣播節目專訪時，對於媒體提及520將至，點名5位不適任內閣閣員將遭撤換，內閣團隊將改組為戰鬥內閣，為迎戰大罷免預作準備，吳思瑤做上述表示。

吳思瑤表示，她完全沒有收到相關訊息，且揭露這則新聞的媒體，過去所持立場與執政黨相距甚遠，應是政治操作、設定目標居多，為接下來罷免後續預先炒作藍綠對決態勢，她本身對這則新聞是蠻存疑。

對於被點名的閣員，包括國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等；吳思瑤說，她沒有明確訊息，以她作為黨團幹部，若有異動，應該會預先知道一些訊息，但她完全沒有訊息。

吳思瑤舉顧立雄及劉世芳為例說，2位的表現可圈可點；至於郭智輝，她也批評過郭，但郭智輝是有政策能力，發言是有些大砲性格，比較容易成為被點名的對象。

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吳思瑤指出，報導的媒體為了塑造要換人，刻意寫這樣的內容，畢竟卓榮泰內閣挺過風雨飄搖的一年，台灣也有內憂外患，仍能守住、挺住；但行政院長若要對內閣做局部調整，合理也正常，不管換或不換，尊重行政團隊的判斷。

吳思瑤表示，把內閣團隊改組與大罷免劃上等號，是刻意操作民進黨是以黨領政，並不正確，是被惡意劃上等號。（編輯：張良知）1140505

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