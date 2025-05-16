台灣黑熊憨萌？林保署：提高警覺避免人熊衝突

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（中央社記汪淑芬台北16日電）台灣黑熊最大特徵胸前有白色V字形斑紋，多數玩偶或圖像都將牠塑造成憨萌模樣。林保署說，台灣黑熊數量增加且分布更廣，民眾應正確認知及警覺，避免發生人熊衝突。

農業部林業及自然保育署今天公布監測數據，1200公尺以上中高海拔山區、1200公尺以下低海拔地區，發現台灣黑熊的紀錄都持續增加，分布範圍也擴及更多鄉鎮，部分地區愈來接近淺山與平地。

林保署說，台灣黑熊以往主要出現在玉山，現在往北包括雪山、南湖大山，往南包括北大武山，都有熊的蹤跡，數量增加是事實，但到底有多少，年底會公布較科學的推估數字。

林保署長林華慶表示，以往台灣黑熊數量少，被可愛化，但當黑熊族群數量增加時，就不再只是憨萌圖像，而是與民眾日漸接近的壯碩生靈，林保署對黑熊的保育是人熊和平共處，民眾要有正確的認知，並有警覺，才能避人熊衝突。

林保署指出，成年的台灣黑熊體長110到190公分，體重60到150公斤，嗅覺敏銳，大部分時間都在找食物，善涉水爬樹，奮力奔跑可達時速30至40公里，晝夜皆會活動，且不冬眠。

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林保署說，台灣黑熊通常不會主動攻擊人，民眾若看到時，應保持安靜並離開，不要做出大動作吸引或刺激熊，更切記不要奔跑；若看到小熊，千萬不要因可愛就靠近或餵食，因為母熊可能就在附近，會為了保護小熊而出現攻擊行為。

林保署近年積極宣導避免人熊衝突最基本方法，就是移除所有可能引誘黑熊的人為吸引物，因熊是機會主義覓食者，加上學習能力很強，若讓熊找到丟棄的吃剩便當、廚餘、垃圾，甚至農田廢棄蔬果、農舍動物飼料等食物，可能會吃上癮，一來再來，並失去對人的戒心和恐懼，提高人熊衝突風險。（編輯：吳素柔）1140516