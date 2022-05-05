飯店業缺工大挑戰 蔡伯翰：盼開放移工

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（中央社記者江明晏台北5日電）飯店業搶先布局疫後商機，但寒舍餐旅董事長蔡伯翰表示，缺工會是所有飯店要面對的共同議題，業者希望和政府討論飯店業開放進用移工，否則既有人力只能應付4成住房率。

寒舍餐旅旗下第5間飯店「寒居酒店」今天開幕，董事長蔡伯翰出席記者會，這也是他在疫情爆發後首度在媒體前露臉。

因疫情波及甚深，寒舍集團去年每股虧6.45元，談到今年集團是否能轉虧為盈？他表示，還是要看下半年表現，預估商務客會慢一點復甦，且雖然短期遠距會議是常態，相信終究還是會回來，觀光客則會快一點回籠，但過去台北市觀光客群以日、星、韓、港、澳為主，港澳旅客是否會開放，還是未知數，因此整體還很難評估，但希望能把數字面做到最好。

而經過這兩年的疫情後，國內旅遊市場也出現新商機和挑戰，蔡伯翰說，只要台灣跟國際開放能接軌接得上，前期一定會有一波旅遊潮出現，但觀光產業面臨「缺工」挑戰。

他坦言，這兩年科技業表現很好，相對受挫很深的觀光業，收入和前景確實影響人力招募，即使目前基層薪資已高於疫情前約1到2成，但還是無法順利吸引年輕人跨入這個產業。

他認為，缺工會是所有飯店共同要面對的議題，產業已有共識，希望和政府來討論把飯店業納入引用移工政策的範圍內，「一個飯店就是一個工廠」，國境恢復正常後，有8、9成都是外來客，一旦住房率回到7成，就像工廠產能利用率有70%，生產線卻沒有人去照顧一樣，會是一個很大的挑戰。

他觀察，目前飯店業人力大約只能應付4成左右的住房率，周邊國家例如港澳、新加坡的飯店業都已經在使用大量外籍勞工，希望台灣在移工的相關政策也能納入飯店業。

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他也提到，未來集團營運模式會因應疫情後做些改變，過去人員分工細緻，未來會變成大的團隊。

面對信義計畫區有不少新五星級飯店開出，寒舍集團旗下寒舍艾美和寒舍艾麗如何因應？他說明，經過這兩年疫情，全球對中國的情緒與科技業逆勢突圍，都對台灣經濟發展是好的，看好觀光飯店業有一定競爭力，而新的競爭者來則會把整體房價提升，對台北市來說還是好事。（編輯：黃國倫）1110505