勞動部調查：畢業生起薪3.2萬 製造業最高

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）社會新鮮人首份工作起薪常成討論焦點，勞動部今天公布初任人員薪資統計，110年畢業生平均起薪為新台幣3.2萬元，其中以製造業3.7萬元最高、金融保險及醫療保健業等次之。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高級中等（高中、高職）以上學校畢業生及勞工退休金月提繳工資等大數據資料，編算畢業生初入職場的受僱人員薪資統計，今天公布110年初任人員薪資統計結果。

統計顯示，110年初任人員薪資平均為3.2萬元，是工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資4.3萬元的74.6%，其中高級中等（高中、高職）初任人員平均薪資為2.5萬元，大學為3萬元，研究所則為4.7萬元。

進一步統計，初任薪資高於基本工資（110年為2.4萬元）的人數占比為74.8%，其中高級中等（高中、高職）為44.4%，大學為74.5%，研究所為96.5%。

若以行業別來看，110年初任人員以從事製造業薪資3.7萬元，金融及保險業、醫療保健及社會工作服務業都為3.6萬元，以及出版影音製作傳播及資通訊服務業3.5萬元較高，其他服務業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、農林漁牧業都為2.7萬元，礦業及土石採取業為2.6萬元較低。

進一步分析兩性差距，110年女性初任人員平均薪資為3.1萬元，為男性3.4萬元的89.4%，就各教育程度觀察，專科以下兩性薪資相近，但研究所女性4.3萬元為男性4.9萬元的86.8%，二者差距高達6000元，主因研究所畢業男性從事薪資較高的工程、科技領域工作人數較多。

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勞動部也統計，110年初任人員的教育程度以大學以上占86.7%為主，其中大學及專科畢業的初任人員以女性較多，高級中等（高中、高職）及研究所則以男性較多。

此外，統計顯示，110年初任人員以從事製造業占22.2%最多，批發及零售業占19.7%次之，醫療保健及社會工作服務業占10.5%居第三，其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業占9.4%、住宿及餐飲業占7.5%、教育業占7%。（編輯：管中維）1110429