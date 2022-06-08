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蘇貞昌：特別預算已投入7328億 用於防疫紓困振興

2022/6/8 18:38（6/8 19:39 更新）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天透過臉書指出，網路上充斥許多關於「8400億特別預算花到哪裡去」的謠言和錯誤訊息，他要澄清說明，自疫情爆發以來，政府已投入新台幣7328億元做為防疫、紓困、振興用途。

蘇貞昌指出，目前仍有1065億元，將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用。

根據蘇貞昌臉書圖卡，防疫、紓困、振興特別預算共8393.4億元，其中補貼防疫旅遊、防疫計程車、疫苗及醫護人員津貼等防疫經費達1539.4億元；用於振興三倍券、五倍券等振興經費則為2048.6億元。

另外，補助孩童、中低收入戶農漁民、導遊及觀光旅遊業、會展業等紓困經費達3740億元；而今年新一波振興經費、融資保證預算與防疫物資購買的經費則為1065.4億元。

蘇貞昌表示，疫情期間，已經有超過1511萬人次領到政府發放的現金紓困，而觀光旅遊、餐飲、會展、服務業等相關產業也有相應紓困措施；另外，政府發放的振興三倍券、五倍券，各自都有超過2300萬人領到，並且在短時間內投入消費，有效振興國內經濟。

他說，全世界遇此百年大疫，政府與防疫團隊竭力防疫，同時維持經濟正常運作、將疫情衝擊降到最低，讓台灣經濟能在全球各國中表現優異，請民眾多注意各群組影片、圖卡的查證，不要誤傳假訊息。（編輯：張良知）1110608

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