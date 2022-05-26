去年3成廠商有調薪 金融保險破7成奪冠製造業居次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處今天公布110年調升經常性薪資的廠商占比達30.3%，進一步觀察行業別，以金融及保險業調薪廠商比率達76.9%最高，製造業則以41.7%居次，「薪情」令人稱羨；今年第1季也有23.3%廠商已為員工調薪。

主計總處說明，去年全球經濟穩定成長，帶動數位產品及終端需求持續增溫，全年工業及服務業調升經常性薪資的廠商占比達30.3%，較109年增加2.7個百分點，其中調薪員工人數5成（含）以上的廠商比率為20.3%，也較109年增加1.0個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣補充，去年不只股市大好，出口導向的高科技產業更是獲利大爆發，相關產業營運績效斐然，替員工加薪的意願因而明顯增加，其中工業部門調薪情況又優於服務業。

統計顯示，110年工業部門調升經常性薪資的廠商占比為34.7%，高於服務業部門的28.7%；各行業調薪的廠商比率以金融及保險業76.9%最高，製造業41.7%居次。

若以調薪人數比率觀察，依舊是金融及保險業59.0%最高，製造業51.2%居次，藝術娛樂及休閒服務業則因受到去年疫情升溫影響，調薪人數比率不及2成。

主計總處也統計今年截至3月底，工業及服務業廠商已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）者占了33.6%，其中已經調薪者占23.3%，調幅以3%至未滿6%者占18%居多。

而公司規模較大的廠商，調薪似乎也較大方，主計總處統計顯示，員工人數規模100人以上廠商，已調升或預計調薪的比率逾6成7。

不過陳惠欣也說，今年國內外多了很多不確定性，除了俄烏戰爭爆發導致大宗原物料價格攀升，國內疫情升溫、確診人數增加，這些都會影響相關產業營運表現，進而牽動廠商的調薪意願；雖然調查有33.6%的廠商已調薪或有調薪計畫，但實際調薪廠商比率仍待明年統計實現數後，才能得知結果。

主計總處並調查110年工業及服務業廠商調升經常性薪資優先考慮因素，以「員工個人表現」占50.2%最多，其次為「營利狀況較佳」占36.0%，而後是配合「基本工資調整」 者占34.5%。

值得注意的是，和109年相比，以「物價變動情形」為優先考慮因素者增加了11.5 個百分點，「參考同業薪資水準或調薪情形」者也增加4.7個百分點。（編輯：翟思嘉）1110526