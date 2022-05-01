勞團千人上街要求有感加薪 職災受害者呼籲工安

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（中央社記者張雄風台北1日電）今天勞動節，勞工團體約有千人上街，要求政府一次漲足基本工資，盡速完成最低工資法立法、建立基礎年金等，職災勞工代表出面痛訴在工作時傷病甚至死亡，呼籲落實職災保障。

由全國產業總工會（全產總）、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、全國教師工會總聯合會（全教總）、工鬥等數10個團體所發起的「五一行動聯盟」今天在凱道舉辦保障勞權的集會活動，約千人共同參與，提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4大訴求。

聯盟呼籲，為對抗通膨，今年基本工資應該一次漲足新台幣2萬8000元，且各行各業都要「有感加薪」，並加速通過「最低工資法」；落實職災保障相關規範；以稅收建立基礎年金做為配套措施，保障勞工退休後年金收入不低於基本工資，且政府應務實提出勞保年金規劃方案及時程，並與民間對話、溝通。

職災代表受訪出席，RCA員工關懷協會表示，今年4月21日第二批勞工宣判，賠償金額達16.6億元，每人平均約150萬元，遠遠不足以支應醫療費用；RCA事件可能是全台獲得最多支援協助的案子，卻也只能獲得這樣的賠償，會讓更多身陷職業病所苦的工人，不抱任何希望；更強調「20年來，資方仍欠我們一個道歉」。

去年發生超商大夜班員工勤導民眾戴口罩反遭刺殺身亡事件，今天受害者家屬出面表示，在處理後事過程中，發現雇主只給160元時薪，還要加班、調店，投保級距連實領薪資一半都不到，批評「比病毒更可怕的是壓迫勞工的體制」；勞動部雖通過夜間工作安全指引，沒有任何處罰，認為這「只是政府亡羊補牢的表面工夫」。

今年3月在苗栗神仙谷發生劇組拍攝意外，2人死亡。今天影視工作者控訴，在事件後，就算拍攝車禍、爆破，還是沒有任何安全人員待命；火災戲只有2支滅火器「都過期1年」，代表2條人命沒辦法喚醒業主良知；影視工作者許多都是非典型作業者，擔心出面抗議資方違反勞基法會斷了人脈，變成惡性循環，「我們熱愛工作，但熱情不該被拿來踐踏，變成害死人的幫兇。」

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最後則是北市聯醫企業工會表示，COVID-19（2019冠狀病病毒疾病）疫情後，發生許多第一線人員因工染疫，回到職場卻遇到歧視，「吃飯還要躲到廁所」，高層還要檢討染疫者是否防疫出問題；許多醫院都沒有人力備援計畫、不重視人力長期規劃；極力呼籲醫護被染疫的補償不能少，長期人力不足的問題要面對。

活動最後，由現場民眾陸續手持紙鶴貼在「要職安」的紙板上，象徵為勞工祈福；另外也用「要加薪抗通膨」的大布條，蓋過象徵通膨的道具紙箱，凸顯勞工要求「加薪抗通膨」的心聲。（編輯：陳清芳）1110501