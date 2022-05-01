回應五一勞保年金訴求 勞動部：仍需建立社會共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）勞團今天上街表達「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4大訴求。勞動部表示，最低工資法草案已送行政院審查，近年也陸續補充勞檢人力預防職災；基礎年金部分，仍需建立社會共識。

五一行動聯盟今天在凱道舉辦保障勞權的集會活動，總共約千人參與。

勞動部發布新聞稿回應訴求，基本工資調整方面，已擬具「最低工資法草案」送行政院審查；在最低工資法完成立法前，仍依循現行基本工資審議機制；自民國105年以來，每月基本工資調幅約26.2%，時薪調幅更高達40%，以維護基層勞工的基本生活。

另為加強對非典型勞動者之權益保障，勞動部已陸續增修「性別工作平等法」、「職業安全衛生法」及「勞動基準法」，以確保派遣勞工之性別平等、職業安全及工資給付等重要勞動權益。

同時訂定「勞動派遣權益指導原則」、「派遣事業單位及承攬事業單位認定指導原則」、「僱用部分時間工作勞工應行注意事項」及「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，透過行政指導及入法等多元方式，使從事非典型勞動者權益保護更為完善。

職災預防方面，勞動部表示，近年積極爭取勞動檢查人力，目前勞檢員額與勞工比例達1：1萬1152，接近國際勞工組織（ILO）所建議已開發國家設置標準（1:1萬）；另訂定「重大災害通報及檢查處理要點」，建立重大工安事故通報機制，請各檢查機構依事業單位危害風險進行分級管理，對高職災、高風險、高違規者勤查重罰外，逐年擴大檢查覆蓋率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，「勞工職業災害保險及保護法」今天正式施行，為協助職災勞工順利返回職場，勞動部已成立財團法人職業災害預防及重建中心，並於全國各地認可職業傷病診治醫療機構及職能復健專業機構，及早提供職災勞工必要服務與協助。

關於勞保年金，除撥補、透過強化納保及給付查核等行政作為外，勞動部也會持續蒐集各界意見，並研謀因應對策，通盤規劃推動期程，以確保制度穩健；基礎年金部分，因涉相關社會保險制度整合、國家整體財政及稅制改革等面向，須建立社會共識，將配合國家整體政策規劃辦理。（編輯：唐聲揚）1110501