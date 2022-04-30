勞工災保法5/1上路 擴大納保增30萬人受惠

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）為完善職災勞工保護機制，勞工職業災害保險及保護法將於明天正式上路，除擴大納保對象、增簡便加保管道外，傷病給付前2個月為投保薪資100%，增逾30萬人受惠。

勞工職業災害保險及保護法以制定專法的形式，將勞工保險條例中的職業災害保險，及職業災害勞工保護法相關規定整合，包含災前預防、災害補償及災後重建等。

為了保障更多勞工，勞工職業災害保險及保護法擴大加保對象，只要年滿15歲以上，受僱於領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主的勞工，不論單位僱用人數多寡，都是強制納保對象，應由受僱單位申報參加職保，保險效力自到職當日起算。

所謂登記有案的事業單位包括公司、行號、工廠、事業單位、法人、機關學校、農林漁牧業、人民團體、短期補習班、診所、公寓大廈管理委員會、律師、會計師、已辦理稅籍登記或核編稅籍單位等。

在保險費率部分，按現行各行業別職災保險平均費率（最新平均費率為0.21%）計收保費，若是強制納保勞工，保費由雇主全額負擔，若透過職業工會加保，勞工負擔保費6成、政府負擔4成，而投保薪資下限為基本工資（目前為新台幣2萬4000元），並隨基本工資調整；依據分級表，投保薪資上限為7萬2800元。

此外，考量現今社會勞動型態日趨多元、從事非典型勞動人口漸增，勞工職業災害保險及保護法也新增簡便加保管道，讓民眾可透過勞保局官網、便利商店機器或職業工會加保，保費最低一天不到新台幣2元。

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至於相關給付金額，傷病給付前2個月為投保薪資100%，第3個月起至請領結束為70%；投保勞工若遇職災導致失能，完全失能可給付投保薪資70%，嚴重失能是投保薪資50%，部分失能是投保薪資20%。

在罰則部分，雇主若未替員工投保，可處新台幣2萬至10萬元罰鍰，假設雇主未幫勞工投保，勞工更不幸發生職災導致失能或死亡等，雇主也必須支付相對應的給付，且除金錢損失外，法規也設有名譽處罰，針對違法事業單位，將公布事業單位名稱、負責人姓名、處分日期等。（編輯：陳政偉）1110430