越南最低薪資調6% 業者與民眾：穩物價才重要

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越南95無鉛汽油價格13日來到每公升3萬2370越南盾（約新台幣41元），企業主與民眾認為，越南政府與其調漲最低薪資倒不如先求穩定物價。圖為越南民眾前往加油看著油價跳表。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月13日

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南地區最低薪資7月起將上調6%。企業主與民眾則認為，與其調整最低薪資倒不如先穩定物價；有業者觀察，若物價飛漲與缺工問題沒解決，調薪可能會讓原有問題更為惡化。

越通社（VNA）報導，越南政府12日批准調整地區最低薪資，自7月1日起全面調漲地區最低薪資6%。在實務上，一旦地區最低薪資上調，往往帶動薪資全面成長，而非僅有領著最低薪資的族群受益。

越南勞工最低薪資依地區別共分4區，第一區是442萬越南盾（約合新台幣5670元）；第二區392萬越南盾；第三區343萬越南盾，第四區307萬越南盾。調整6%後，地區最低薪資介於325萬至468萬越南盾，增加18萬至26萬越南盾不等。

越南台灣商會聯合總會新順分會會長劉佳原向中央社表示，過去20多年來，越南政府一直在介入地區最低薪資的調整；企業主則普遍希望回歸市場機制，「讓有能力的人調更多」，反之亦然，而非齊頭式平等。

劉佳原認為，國際油價近來不斷飆升，物價連帶漲，在這種情況下，越南政府應先設法穩定物價再看是否有調薪的必要，否則7月調整完地區最低薪資後，房租、物價等勢必還會再漲一輪。

此外，劉佳原觀察，越南近年來房市火熱，年輕一代開始轉往房地產或服務業發展，製造業缺工預料將會是長期問題，企業主為了「留人」往往搶先政府祭出利多，他們工廠約1000名員工早在6月就已調薪。

他建議，越南政府應注意產業均衡發展，才能改善製造業所面臨的勞動力缺口問題，「很多人湧入房地產，這會不會是一種泡沫經濟？」而不斷墊高薪水來競爭工人，「報酬與能力是否匹配？」

越南95無鉛汽油價格今天已來到每公升3萬2370越南盾（約合新台幣41.4元），創下歷史新高。有學者示警，越南2022年的消費者物價指數（CPI）要控制在4%以下不容易。因此，不少越南民眾認為，穩物價比調薪還要重要。

越南網友杜珠（Do Chau）表示，重點是要控制物價與通貨膨脹，這樣一來調漲最低薪資才有意義，才能減輕工人和農民的負擔。民眾陳慶（Tran Khanh）質疑，政府為什麼不在短期內降低汽油稅，減輕生產和消費負擔？（編輯：馮昭）1110613