今年通膨將破10% 英國央行料再度升息

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國中央銀行英格蘭銀行預料將暫時把對國內經濟成長大幅減緩的憂心擺一邊，今天再度升息，試圖平抑步向兩位數增幅的通膨。

繼美國聯邦準備理事會（Fed）15日決議調高利率3碼，為1994年以來首見後，投資人靜待英國央行今天於格林威治時間11時（台北時間晚間7時宣布）宣布升息的幅度。

金融市場已反映英國央行將調高基準利率（Bank Rate）1碼至1.25%。

不過，投資人也押注英國央行升息2碼的機率近五成。英國央行自1995年以來未曾升息2碼。

英國央行去年12月升息，成為疫情以來首度調高利率的全球大型央行後，迄今已4度升息。

英國目前正面臨高通膨和經濟零成長，甚至衰退的難題。

根據國際貨幣基金（IMF）和經濟合作暨發展組織（OECD）的預測，英國經濟已浮現減速跡象，明年將成為大型富裕國家中成長最疲軟的國家。

根據英國央行最新預測，英國4月通膨來到9%，創下40年高點，今年稍後將突破10%，是英國央行通膨目標2%的五倍。

受到英鎊近來貶值，推升進口成本的影響，這個通膨預測數字最後可能會證明太低。

安本標準投資管理（abrdn）資深經濟師巴索羅繆（Luke Bartholomew）表示：「英國陷入兩個最慘的情況，使得決策更為困難。」

「在通膨越來越高，成長越來越慢的情況下，未來還有一段棘手的時期。」

部分是因為英國通膨問題來自管制國內電價的機制，這意味著英國物價上漲的情況可能比其他地方持續更久。

此外，英國還面臨嚴重的勞力短缺問題，導致部分薪資大幅攀升，恐對通膨問題上火上添油。

加上脫歐未竟事項，英國和歐盟再度槓上，恐導致和歐盟更大的貿易壁壘，以及推升物價。

英國央行今天可能再度暗示將繼續升息下去，儘管上月英國央行暗示投資人反映明年中英國基準利率將達2.5%，太過頭。

現在投資人已經押注英國央行最快12月升息到近3%。

市場認為升息加速，部分是預期政府將在生活成本方面提供更多協助，財相蘇納克（Rishi Sunak）5月提出新補助措施，加上首相強生（Boris Johnson）想辦法提振低迷的民調。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）歐洲固定收益部門主管札恩（David Zahn）表示，英國短期政府公債殖利率可能只會上揚一點點。

扎恩表示：「我想我們已經非常接近轉折點，央行可能必須停止升息。英格蘭銀行可能還會再升息1或2次。但我想，我們英國今年稍後將陷入衰退。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110616