瑞士央行升息2碼 2015年來首次調高基準利率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇黎世16日綜合外電報導）瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」（Swiss National Bank）今天決議升息2碼，這是瑞士央行2015年以來首次升息，加入全球其他央行緊縮貨幣政策以對抗通膨的行列。

瑞士國家銀行今天意外宣布調高基準利率0.5個百分點，不過，瑞士基準利率仍為負0.25%。

瑞士國家銀行表示：「在可預見的未來，不能排除瑞士國家銀行有必要進一步升息。」

如同世界其他央行，瑞士國家銀行也留意到物價上揚的跡象，且聲稱有必要升息「以平抑通膨符合中期價格穩定的區間」。

瑞士國家銀行指出，政策利率調整明天起生效。

在瑞士央行意外宣布2015年來首次升息的前一天，美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼，以平抑通膨問題，為近28年來最大升息幅度。

歐洲中央銀行（European Central Bank）計畫下個月起展開一連串升息；英國中央銀行「英格蘭銀行」（Bank of England）則料於今天稍晚宣布連續第5次升息。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1110616