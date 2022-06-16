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韓政府下修2022年經濟成長率預期 通膨估達4.7%

2022/6/16 18:18
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國政府今天公布對今年度的最新經濟成長率預測，也是尹錫悅政府上任以來第一次發布經濟預測，2022年經濟成長率預期從原先的3.1%下修至2.6%，通貨膨脹率則從2.2%大幅上調至4.7%。

韓國政府一年發布2次經濟政策方向，就經濟成長率等指標發表預測。韓聯社報導，韓國政府今天發表新政府經濟政策方向，通膨率較去年底公布的預測大幅上調2.5個百分點，為近11年來首次通膨率預期超過4%。

政府說明，通膨率預期大幅上升，主要受到國際原物料價格持續上漲，同時需求復甦擴大影響。

韓國5月消費者物價成長率來到5.4%，創下13年9個月最大漲幅，受到俄烏戰爭影響的原油及穀物價格持續攀升，考量歐盟禁止進口俄羅斯產原油措施，以及主要產油國輸出限制等因素，國際原物料價格估將持續上漲，韓國政府對今年原油價格預期從上次的每桶平均73美元上修至104美元。

韓國政府解除社交距離規範所帶來的內需復甦，對國內物價也帶來相當壓力，預期個人消費物價漲幅將持續擴大。若韓國今年通膨率如預期達到4.7%，將是2008年以來最高紀錄。

韓國國內及各國際機構對韓國今年通膨率預期都上調，經濟合作暨發展組織（OECD）先前將預測值從2.1%上修至4.8%，國際貨幣基金（IMF）從3.1%上修至4%，韓國開發研究院（KDI）則從1.7%大幅上修至4.2%。

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韓國今年國內生產毛額（GDP）成長率預期則受出口增幅放緩及投資不振影響，從3.1%下修至2.6%。比較主要預測機構預估值，以KDI的2.8%最高，其次為OECD及韓國銀行（相當於中央銀行）的2.7%，IMF及韓國經濟研究院則預期在2.5%。

作為韓國主要經濟動力的出口狀況，今年因國際景氣遲滯等條件惡化，成長放緩，在去年成長25.7%後，今年增幅預計縮小至11％；國際供應鏈不穩定則預期導致設備投資及建設投資分別減少3%及1.5%。（編輯：黃自強）1110616

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