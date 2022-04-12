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中油首季吸收天然氣517億元 4月恐虧逾半資本額

2022/4/12 15:24（4/12 15:38 更新）
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圖為中油永安液化天然氣廠。（中央社檔案照片）
圖為中油永安液化天然氣廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北12日電）國際燃料價格居高不下，中油持續吸收漲幅；中油董事長李順欽今天表示，今年首季天然氣吸收金額已達新台幣517億元，約去年全年1048億元的一半，預期直至月底，虧損額將破半數資本額，相當於650億元，會在5月董事會報告此事。

李順欽今天出席中油董事長暨總經理布達典禮，正式就任中油董事長，會後接受媒體訪問。

中油自去年起持續吸收油價及天然氣價格漲幅，天然氣吸收狀況尤其可觀；李順欽表示，中油去年天然氣吸收金額1048億元，今年截至前3個月，吸收已達517億元。目前僅電業用戶每月調漲10%，天然氣每立方公尺成本約20元，但賣給台電等電業用戶卻僅12、13元左右，調幅若維持10%，虧損缺口將越來越大。

中油發言人張瑞宗補充，國際油價自俄烏開戰至今，呈現向上漲態勢，現正慢慢回落，但因原油採購成本遞延反應緣故，對油品煉製事業有利，前3個月油品有效貢獻盈餘，彌補、支應部分天然氣虧損數字；不過，當油價往下降，未來成本變高價庫存，則需承擔價差損失。

李順欽指出，中油今年前2個月虧損255億元，3月單月虧損50億元上下，若4月油氣價格無太大變化，預期月底虧損額將達資本額1301億元的一半，也就是650億元，因此按照程序，會在5月開董事會報告此事；內部已研擬財務調整方案，但仍須得到政策支持。

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近日國際油價稍微回檔，媒體關注，若中國封城情況解除，油價是否可能再次攀高。李順欽表示，確實昨天布倫特原油每桶跌破100美元，天然氣現貨價格亦走跌，盼價格持續走緩，讓財務壓力轉小。

至於有無可能採用增資彌補虧損，李順欽表示，希望朝反映成本方向，應會油電一起考量，畢竟電價變化和天然氣有關聯，目前都是電業用戶漲10%，因中油每月調幅權限是3%，能否提高調漲比例，仍交由政策決定。（編輯：趙蔚蘭）1110412

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