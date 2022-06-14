灰天鵝、黑犀牛來襲 電子傳產董事長解讀一次看

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晶華酒店14日舉行股東會，董事長潘思亮（圖）會後接受媒體訪問，比喻升息就像「喝醉醒酒很痛苦」，但表示台灣相對沒有那麼大的通膨壓力。中央社記者張皓安攝 111年6月14日

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（中央社記者吳家豪台北14日電）美國積極升息抑制通膨，對總體經濟和股市帶來衝擊，電子及傳產業者憂心忡忡。板卡廠技嘉董事長葉培城直呼通膨「太可怕」，台達電董事長海英俊則認為，通膨對全球經濟會有影響，現在「黑天鵝」很多，「灰犀牛」都出來了。

今年以來民眾對經濟及市場最有感的兩件事，應是股市重挫及物價飆升。美國5月消費者物價指數年增8.6%，漲幅超乎預期，令通膨觸頂希望破滅，同時加劇對美國聯邦準備理事會（Fed）將採取更積極措施抑制通膨的擔憂。

今天技嘉、台達電、晶華酒店、儒鴻、嘉新水泥等公司舉辦股東會，通膨怪獸來襲，是國內上市大企業董事長的共同「心事」，他們對下半年景氣各有各的看法與盤算。

●技嘉董事長葉培城：通貨膨脹影響太可怕了

葉培城表示，除了俄烏戰爭因素之外，通貨膨脹的影響「太可怕了」，第2季確實比技嘉原先預估更糟一些，目前狀況還在持續中，對下半年看法還是審慎，不敢太過樂觀。

葉培城說，如果純粹以業績表現和股價反映來看，電子業股價確實委屈，但這是大環境因素，尤其通膨問題一定要更快速、更大力去解決，短期一定會對市場帶來衝擊。

●台達電董事長海英俊：黑天鵝很多 灰犀牛都出來了

海英俊指出，通膨對全球經濟會有影響，東西變貴，消費者可支用金額變少，錢要買必需品。台達電雖然也會受到影響，不過台達電產品大部分是工業產品，受影響情況還好。

海英俊強調，現在「黑天鵝」很多，「灰犀牛」都出來，缺料問題有些緩解，不過美國塞港、缺司機都還是有問題，在這種環境下，做生意比以前困難許多，正是企業比管理的時候。

●儒鴻董事長洪鎮海：通膨為全球零售業埋隱憂

洪鎮海指出，通膨加劇影響消費動能，且各國央行升息為全球零售業埋隱憂，加上原物料價格、運輸費用持續上漲，為儒鴻帶來短期上的營運挑戰。

●晶華董事長潘思亮：台灣通膨壓力沒那麼大

潘思亮說，台灣的通膨狀況跟歐美不同，歐美過去為了救經濟「拿錯藥」，把經濟衰退的猛藥投在疫情，上兆的資金給了股票市場和消費市場，「等於是喝醉，現在醒酒很痛苦」，台灣沒有丟太多錢，「相對台灣沒有那麼大的通膨壓力」。

對於疫情再度波及觀光業，政府提供補助，潘思亮表示，「有總比沒有好」，但現在飯店業就像是「重症病人」，需要不一樣的療法，不是跟一般病人同樣拿感冒藥，建議如同前2年一樣，針對薪資等作補貼，認為紓困比振興重要。

●嘉新水泥董事長張剛綸：需面對能源價格上漲挑戰

張剛綸表示，隨著日本政府逐漸對COVID-19疫情保持開放態度、日幣貶值，看好飯店旅宿業後市；但目前能源價格持續上漲，讓相關成本成為飯店經營者要面對的挑戰。（編輯：林淑媛）1110614