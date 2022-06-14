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海英俊：黑天鵝若不多 台達電營運有望2位數成長

2022/6/14 11:02
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（中央社記者張建中新竹14日電）台達電董事長海英俊今天表示，今年如果黑天鵝不是太多、太大，營運成長2位數百分比應該沒問題。

台達電今天召開股東常會，股東關心台達電去年營運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，較其他電子廠受惠相對有限，存貨增加情況，及今年營運展望。

海英俊表示，台達電去年營收新台幣3147億元，年增11%，稅後淨利268億元，年增約5%，每股純益10.3元，營收與獲利都還是有成長。

他說，去年因原物料漲價，轉嫁客戶沒那麼快，毛利率稍受影響，不過情況會改善；原物料價格趨於平穩，並正對客戶進行價格調整，只是每個客戶調整價格情況不一樣。

海英俊表示，中國大陸封城、斷鏈對台達電營收有些影響，不過幅度沒想像中大，對客戶有些貨還沒如期交付，大部分已如期交貨。

海英俊說，面對突發狀況，要非常及時做各種各樣反應，因應疫情影響，台達電在存貨方面較過去鬆些，盡早採購原物料。這些原物料不會因為時間拉長而損壞，且後面都有訂單支持。

海英俊表示，黑天鵝滿天飛，企業經營不容易，除本業外，還要應付地緣政治等狀況，如果黑天鵝不是太多、太大，今年營運成長2位數百分比應該沒問題。（編輯：楊蘭軒）1110614

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