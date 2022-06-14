嘉泥：保守看中國水泥後市 樂觀看日本觀光前景

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（中央社記者賴言曦台北14日電）嘉新水泥董事長張剛綸今天表示，中國4月底大規模封城、全球經濟不穩定、原料大幅上漲等因素，令嘉泥保守看待中國展望；至於在日本轉投資的飯店業務部分，則保持樂觀。

嘉泥2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣1.02元，今天在股東會通過配發每股0.65元現金股利。

關於水泥本業部分，張剛綸表示，中國4月底大規模封城，目前產業都還沒有完全恢復正常運作，為中國的水泥出貨量及價格帶來不利影響，加上全球經濟不穩定、原料及能源大幅上漲，讓嘉泥對中國展望持保守態度。

至於嘉泥在日本轉投資的飯店事業部分，張剛綸表示，日本社會對於與COVID-19疫情共存逐漸適應，日本國內旅遊在5月初也開始復甦，且日幣近期經歷大幅度貶值，為日本觀光帶來有利因素，總體而言，嘉泥對日本下半年的觀光前景保持樂觀。

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張剛綸提到，嘉泥在沖繩自行經營的飯店Hotel Collective業績已見曙光，今年表現應可期待；正在進行中的沖繩酒店開發案，因COVID-19疫情影響而稍有延緩，嘉泥正在與洲際酒店集團（IHG）就設計方案及疫情後市場需求可能走向，進行檢討並提出修訂方案。

展望後市，張剛綸認為，在COVID-19疫情干擾減輕、經濟邁向復甦情勢下，雖然目前還有通膨因素影響，但在旅宿事業去年基期偏低情形下，今年度營收將會有大幅成長；建材、倉儲及租賃事業也能保持穩定的水準。（編輯：郭無患）1110614