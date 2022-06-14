亞股跌多漲少 通膨仍是市場擔憂焦點

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（中央社香港14日綜合外電報導）全球股市昨天大跌後，亞股今天跌多漲少，但逢低買盤介入使早盤跌幅收斂；在此同時，美國聯邦準備理事會準備升息以對抗失控通膨之際，投資人轉將注意力放在聯準會。

由於烏克蘭戰爭、中國實施防疫封鎖措施和供應鏈混亂，導致能源和食物價格飆漲，10日公布的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）增幅創一個世代以來最快，恐慌情緒席捲整個交易大廳。

所有資產都受到影響，比特幣恐自2020年12月以來首次跌破2萬美元，主要貨幣兌美元匯率下跌，甚至包括日圓和黃金在內的避險資產也感受到壓力。

投資人現在將注意力集中在明天的聯準會利率決策上，聯準會設法在控制通膨和努力保持經濟走上正軌之間把握好分寸。

在10日通膨數據公布之前，外界不斷預期聯準會將升息50個基點（2碼），也有跡象顯示未來幾次例會都會以相同幅度升息。但現在分析師表示，官員有1/3的機會宣布上調0.75個百分點，有些人甚至預測上調1個百分點。

這加劇了人們對世界最大經濟體美國正走向衰退的擔憂，昨天美股暴跌，標準普爾500指數從近期高點下跌超過20%後陷入熊市。

但亞洲方面，逢低買盤幫助一些市場止跌回漲，也有其他市場早盤跌幅收斂。

連休結束後恢復交易的雪梨股市收跌3.6%，但比最初下跌約5%的情況要好。

東京、首爾、新加坡、威靈頓、台北和馬尼拉股市也都收跌。

香港股市小幅收漲0.3%，上海股市揚升1.0%；曼谷和雅加達股市也收高。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110614