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晶華潘思亮：飯店業如重症病人 紓困比振興重要

2022/6/14 10:35（6/14 11:17 更新）
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晶華酒店董事長潘思亮14日表示，這波疫情慘況等同2021年5月，現在飯店業就像是「重症病人」，需要不一樣的療法，認為紓困比振興重要。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
晶華酒店董事長潘思亮14日表示，這波疫情慘況等同2021年5月，現在飯店業就像是「重症病人」，需要不一樣的療法，認為紓困比振興重要。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
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（中央社記者江明晏台北14日電）晶華酒店董事長潘思亮今天表示，這波疫情慘況等同去年5月，現在飯店業就像是「重症病人」，需要不一樣的療法，認為紓困比振興重要；而他比喻升息就像「喝醉醒酒很痛苦」，但台灣沒有那麼大的通膨壓力。

晶華酒店今天舉行股東會，董事長潘思亮今天會後受訪表示，今年這波疫情，對於同業的影響等於去年5月疫情，晶華深耕外帶、外送，營業額衰退相對少。

而對解封的期待，他則說，「一直要等到明年國際旅客才會正常化」，解封會循序漸進，但認為國外人士進來有隔離和簽證，是雙重困難，國人出國相對簡單，到時候可能會出現國旅熄火，人都跑去國外的「空窗期」。

他也重申，國際商務旅遊原本都是免簽，現在外國人還是需要簽證才能進來，加上隔離就是雙重卡關，認為免簽這部分要優先解套。

而對於疫情再度波及觀光業，政府提供補助，他表示，「有總比沒有好」，但現在飯店業就像是「重症病人」，需要不一樣的療法，不是跟一般病人同樣拿感冒藥，建議如同前2年一樣，針對薪資等作補貼，認為紓困比振興重要。

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他也表示，「一個產業營業額超過5成，飯店一大堆退場，當下就要救，不能等2個月，還是要回歸薪資補貼比較能救急」。

針對通膨狀況，潘思亮說，台灣的狀況跟歐美不同，歐美過去為了救經濟「拿錯藥」，把經濟衰退的猛藥投在疫情，上兆的資金給了股票市場和消費市場，「等於是喝醉，現在醒酒很痛苦」，台灣沒有丟太多錢，「相對台灣沒有那麼大的通膨壓力」。（編輯：楊凱翔）1110614

晶華酒店14日在台北舉行股東會，晶華酒店集團董事長潘思亮（右2）出席主持，向股東說明。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
晶華酒店14日在台北舉行股東會，晶華酒店集團董事長潘思亮（右2）出席主持，向股東說明。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
晶華酒店14日在台北舉行股東會，晶華酒店集團董事長潘思亮（右）出席，向媒體揮手致意。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
晶華酒店14日在台北舉行股東會，晶華酒店集團董事長潘思亮（右）出席，向媒體揮手致意。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
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