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技嘉股東會 葉培城：通膨太可怕下半年不敢太樂觀

2022/6/14 13:01（6/14 13:21 更新）
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板卡廠技嘉14日召開股東常會，董事長葉培城表示，通膨及俄烏戰爭影響還在持續中，對下半年不敢太過樂觀。中央社記者吳家豪桃園攝 111年6月14日
板卡廠技嘉14日召開股東常會，董事長葉培城表示，通膨及俄烏戰爭影響還在持續中，對下半年不敢太過樂觀。中央社記者吳家豪桃園攝 111年6月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日桃園電）主機板與顯示卡廠商技嘉今天召開股東常會，董事長葉培城表示，通膨影響「太可怕了」，加上俄烏戰爭因素、產業庫存偏高問題，目前變數都還在持續，對下半年不敢太過樂觀。

葉培城於股東會後接受媒體聯訪時坦言，第2季表現「肯定是不好」，除了俄烏戰爭因素之外，通貨膨脹的影響「太可怕了」，第2季確實比技嘉原先預估更糟一些，目前狀況還在持續中。

他說，對下半年看法還是審慎，不敢太過樂觀，畢竟變數都還在持續，業界也都有些庫存問題。

談到在通膨影響下，電子業股價是否委屈；葉培城認為，純粹以業績表現和股價反映來看確實如此，但這是大環境因素，尤其通膨問題一定要更快速、更大力去解決，但短期一定會對市場帶來衝擊。

技嘉今天股東會通過將所屬網通事業群以分割方式移轉予技嘉100%持股子公司技鋼，葉培城對此表示，網通事業今年要保守一點，因為歐洲市場占比高，受到俄烏戰爭影響較大，雖然今年網通成長兩位數百分比不成問題，但不一定能達到去年成長約50%的水準。

媒體問及繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）顯示卡新產品傳出延後上市消息，葉培城說，有聽到這樣的風聲，但不敢講是否已經確定，還沒有收到任何正式通知。

葉培城強調，目前顯示卡用於加密貨幣挖礦的需求已經掉很多，本來顯示卡的正常營業方向就是電競，現在需求從挖礦回歸電競，且還沒完全被滿足。

他也提到，美國降低來自中國的顯示卡關稅是「一刀兩刃」，不一定對通膨議題和需求有幫助，但是對製造商而言，在中國和台灣兩地的產能調配會更方便，不必為了避稅，而把全部訂單拉回台灣生產。（編輯：楊凱翔）1110614

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