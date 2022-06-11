美通膨飆升 學者示警台灣若貿然升息代價大

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（中央社記者曾智怡台北11日電）美國5月CPI達8.6%衝上40年新高，是否牽動央行下週理監事會議利率決策，學者認為，台灣通膨並無美國嚴重，加上國內疫情嚴峻，貿然升息將排擠消費，應審慎思考可能付出代價。

美國勞工部昨天公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，將通膨推高至40年來新高，中央大學經濟系教授吳大任表示，美國5月CPI確實超乎預期，顯見美國通膨問題嚴重，並無緩解跡象，主因仍在俄烏戰爭持續，能源與糧食價格一直路上攀等供給面問題造就，對全球物價都會產生劇烈影響。

加上前陣子中國封控緣故，供應鏈斷鏈狀況應會持續一陣子，增加美國物價壓力，預期美國聯準會下週將升息2碼。

台灣央行預計16日舉行第2季理監事會議，外界關注是否跟進美國升息腳步。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超日前分析，央行考慮升息的3個條件，包括國內通膨情勢、疫情對內需產業與消費的影響以及主要國家央行貨幣政策動向。

林啟超指出，現在看來2個條件已滿足，其餘關鍵是這兩個月疫情對內需產業影響，4月景氣對策信號綜合分數也下降到28分，相信這點將是下週特別聚焦討論的議題，「對央行來說都是艱難的抉擇」。

他分析，近期其他主要國家央行紛紛升息，在很多國家一次升2碼的背景下，央行下週理監事會議決定「升息是必然」，預估是半碼（0.125個百分點）起跳。

不過，吳大任提醒，升息將對經濟成長產生副作用，以家庭經濟角度來看，升息讓房貸、車貸成本增加，若家庭支出增加幅度過大，勢必排擠其他消費，廠商營收遭致負面衝擊，最後可能造成經濟衰退。

吳大任指出，美國聯準會成員提到，雖然通膨嚴重，但需考量經濟付出成本，特別當失業率隨之快速上升，美國可能在9月停止升息，明年甚至還會降息。

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吳大任建議國內應暫緩升息，畢竟疫情仍處高原期、內需衰退，升息實則打擊消費，與目前政府希望刺激消費政策抵觸，加上台灣通膨並無美國嚴重，貿然升息恐讓家庭經濟雪上加霜。

他提到，台美貿易關係密切，且美國是消費大國，一旦美國快速升息產生的消費排擠現象於下半年發生，台灣出口將受劇烈影響，將壓抑消費、投資，因此比起物價，更擔心下半年台灣經濟表現，「非得要升息就升半碼」。（編輯：張均懋）1110611