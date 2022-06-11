5月CPI數據難看 通膨恐延至秋天加重拜登壓力

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）在許多經濟學家預期通膨有望降溫之際，美國今天發布的5月份消費者物價指數反而締造40年來新高，令白宮與聯準會錯愕；有專家研判這股高通膨勢頭恐要一直延續到秋天。

「華爾街日報」報導，美國勞工部今天表示5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於4月的年增8.3%，攀升速度是1981年12月以來最快。汽油、食物和其他必需品價格在5月大幅上漲，將通膨推高至40年來新高，物價不斷飆漲讓美國家庭沒有喘息機會。

富國證券（Wells Fargo Securities）資深經濟學家豪斯（Sarah House）指出，5月通膨攀升一部分原因在於能源價格暴漲，較去年同期上漲34.6%，食品雜貨價格也較去年增加11.9%，是1979年以來最大漲幅，但整體通膨壓力來自多方面。

豪斯說：「有鑒從俄烏戰事複雜化、中國封城防疫再到旅行人流激增等，加上一些主要煉油廠關門..各方面因素加總釀出完美風暴，通膨壓力幾乎無處不在。」

豪斯不排除強勁的通膨勢頭，最快恐下個月將CPI年增推升至接近9%，很可能整個秋天都會維持在如此高檔的水平。

除消費者物價指數外，消費者信心指數（CCI）也有惡化趨勢。密西根大學今天公布CCI初估值，從5月的 58.4降為6月的50.2，是有記錄以來的新低；近半受訪者將悲觀看法歸因於通膨，高於一個月前的38%。

「紐約時報」指出，白宮官員昨天才向媒體表示5月CPI報告有望出現通膨趨緩、經濟穩定增長等拜登所希望的趨勢，不料今天實際數據卻事與願違，讓官員們與聯準會錯愕且不願多談。

華府的自由派智庫「經濟政策研究所」（EPI）推文直言，5月相關數據「難看無比－盡顯勞工與家庭所經歷的痛苦」。

情況讓通膨已見頂的觀點破滅，隨美國期中選舉臨近也更加重拜登政府的政經壓力，聯準會未來幾個月恐不得不進行一系列更大幅度升息。

外界已預期聯準會將於下週的會議升息2碼，並於7月再升2碼，但今天的CPI數字讓不少經濟學家研判9月份也得大幅升息，只是如此一來也會增加成長倒退甚至衰退的可能性；華爾街的經濟學家和中小企業越來越擔心明年可能出現衰退。（譯者：陳亦偉）1110611