聯合國：糧食危機加劇 窮國花更多錢卻買更少

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）聯合國今天警告，俄烏戰爭加劇世界糧食危機情況下，預料受苦最多的就是貧窮國家，得被迫花更多錢卻只能買到更少的糧食。

法新社報導，俄烏戰爭推升玉米和穀物價格，使今年全球糧食進口花費正邁向1.8兆美元的新高紀錄。

聯合國糧農組織（FAO）在最新「糧食展望」（Food Outlook）報告指出糧食金額創新高，非因購買數量增加，而是價格與運送成本攀升所致。

報告寫道「令人擔心的是，許多貧弱國家正在支付更多的錢，但買到的糧食卻更少」。

糧農組織估計今年全球糧食進口花費，將從2021年的 490億美元增加到510億美元，反映出價格上漲；預料最貧弱國家今年實際能用於糧食進口的錢將減少5%。

聯合國糧農組織說，撒哈拉沙漠以南非洲及糧食淨輸入的開發中國家「能進口的量減少，但預期會出現總成本增加」。

糧農組織表示，預料2022年世界主要穀物生產將出現4年來首度下跌，而全球穀物的消費量也會是20年來首見下滑。

聯合國糧農組織經濟學家阿拉齊拉奇（Upali Galketi Aratchilage）表示，在糧食價格飆漲、氣候變遷疑慮加上俄烏戰爭帶來市場不確定性升高，「都指向糧食市場可能緊縮以及糧食進口金額將創新高」。

「糧食安全展望已現警訊，顯示糧食進口國家財政將更難支付國際成本上揚，並可預見這些國家不再有因應價格上漲的彈性。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110610