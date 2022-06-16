央行升息 內政部：優惠房貸利率減半碼延至年底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）央行今天決議升息半碼。內政部表示，內政部住宅基金目前補貼中的17項政策性優惠房貸，維持3月23日補貼措施，減少半碼到今年底，協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家。

為打擊通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，央行今天舉行第2季理監事會議，也再次跟進升息腳步，決議升息半碼，政策利率連2升。

內政部透過新聞稿表示，因應央行利率調整，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中的各項政策性優惠房貸，維持3月23日補貼措施，減少半碼到今年底。

內政部指出，各項貸款包括：一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款；二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款；三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款；四、中央公教人員購置住宅貸款；五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款；六、4000億元優惠購屋專案貸款；七、1兆8000億元優惠購屋專案貸款。

內政部說，八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款；九、0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款；十、輔助勞工建購住宅貸款；十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款；十二、危老重建住宅貸款；十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。

內政部表示，另外還有十四、國民住宅貸款（基金債權）；十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）；十六、公教住宅貸款（基金債權）；十七、勞工住宅貸款（基金債權）。（編輯：林興盟）1110616